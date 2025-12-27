مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

السنغال

1 1
17:00

الكونغو الديمقراطية

كأس الأمم الأفريقية

أوغندا

1 1
19:30

تنزانيا

كأس الأمم الأفريقية

نيجيريا

0 0
22:00

تونس

كأس مصر

الأهلي

1 2
17:00

المصرية للاتصالات

الدوري الإنجليزي

أرسنال

2 1
17:00

برايتون

الدوري الإنجليزي

ليفربول

2 1
17:00

وولفرهامبتون

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

1 2
19:30

أستون فيلا

جميع المباريات

إعلان

"غائب منذ 17 عاما".. هزيمة الأهلي أمام المصرية للاتصالات تكتب رقما سلبيا للأحمر في كأس مصر

كتب - يوسف محمد:

08:32 م 27/12/2025
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات (15) (1)
  • عرض 25 صورة
    مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات (14) (1)
  • عرض 25 صورة
    مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات (16) (1)
  • عرض 25 صورة
    مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات (4) (1)
  • عرض 25 صورة
    مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات (1) (1)
  • عرض 25 صورة
    مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات (3) (1)
  • عرض 25 صورة
    مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات (2) (1)
  • عرض 25 صورة
    مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات (5) (1)
  • عرض 25 صورة
    مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات (7) (1)
  • عرض 25 صورة
    مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات (8) (1)
  • عرض 25 صورة
    مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات (9) (1)
  • عرض 25 صورة
    مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات (13) (1)
  • عرض 25 صورة
    مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات (11) (1)
  • عرض 25 صورة
    مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات (10) (1)
  • عرض 25 صورة
    مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات (12) (1)
  • عرض 25 صورة
    الأهلي والمصرية للاتصالات (15) (1)
  • عرض 25 صورة
    الأهلي والمصرية للاتصالات (10) (1)
  • عرض 25 صورة
    الأهلي والمصرية للاتصالات (7) (1)
  • عرض 25 صورة
    الأهلي والمصرية للاتصالات (14) (1)
  • عرض 25 صورة
    الأهلي والمصرية للاتصالات (9) (1)
  • عرض 25 صورة
    الأهلي والمصرية للاتصالات (11) (1)
  • عرض 25 صورة
    الأهلي والمصرية للاتصالات (6) (1)
  • عرض 25 صورة
    الأهلي والمصرية للاتصالات (2) (1)
  • عرض 25 صورة
    الأهلي والمصرية للاتصالات (3) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الهزيمة أمام نظيره المصرية للاتصالات اليوم السبت، بهدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات دور الـ 32 بكأس مصر.

وبهذه النتيجة ودع المارد الأحمر بطولة كأس مصر الموسم الحالي 2025-2026، من دور الـ 32، في مفاجأة تعد هي الأقوى في الموسم حتى الآن.

وتعد هذه المرة الأولى منذ 17 عاما، التي يودع فيها المارد الأحمر بطولة كأس مصر من دور الـ32 منذ موسم 2007-2008، حينما تلقى الهزيمة على يد بترول أسيوط بهدف دون مقابل، في مباراة أقيمت يناير 2008.

ويواصل الأهلي نتائجه المتراجعة في الفترة الماضية، حيث تلقى الهزيمة في 3 مباريات من آخر 4 لقاءات خاضهم الفريق في بطولتي كأس مصر وكأس عاصمة مصر أيضًا.

وتعرض المارد الأحمر للهزيمة أمام كل من، إنبي وغزل المحلة في كأس عاصمة مصر، قبل أن يتلقى الهزيمة اليوم أمام المصرية للاتصالات في كأس مصر، فيما حقق فوزا وحيدا في آخر 4 مباريات، أمام سيراميكا كليوباترا في كأس عاصمة مصر.

أقرأ أيضًا:

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الهزيمة من المصرية للاتصالات في كأس مصر

"يتعلق بمباراة مصر".. قرار من اللجنة المنظمة بشأن الحضور الجماهيري في أمم أفريقيا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي والمصرية للاتصالات كأس مصر النادي الأهلي هزيمة الأهلي مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجابون

- -
14:30

موزمبيق

الجزائر

- -
19:30

بوركينا فاسو

غينيا الاستوائية

- -
17:00

السودان

كوت ديفوار

- -
22:00

الكاميرون

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

"مرفوض شكلًا وموضوعًا".. تحذير عربي- إسلامي من ربط "أرض الصومال" بتهجير الفلسطينيين
الأرصاد تحذر: منخفض جوي يسيطر مع أمطار ورياح على معظم الأنحاء