موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الهزيمة من المصرية للاتصالات في كأس مصر

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الهزيمة أمام نظيره المصرية للاتصالات اليوم السبت، بهدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات دور الـ 32 بكأس مصر.

وبهذه النتيجة ودع المارد الأحمر بطولة كأس مصر الموسم الحالي 2025-2026، من دور الـ 32، في مفاجأة تعد هي الأقوى في الموسم حتى الآن.

وتعد هذه المرة الأولى منذ 17 عاما، التي يودع فيها المارد الأحمر بطولة كأس مصر من دور الـ32 منذ موسم 2007-2008، حينما تلقى الهزيمة على يد بترول أسيوط بهدف دون مقابل، في مباراة أقيمت يناير 2008.

ويواصل الأهلي نتائجه المتراجعة في الفترة الماضية، حيث تلقى الهزيمة في 3 مباريات من آخر 4 لقاءات خاضهم الفريق في بطولتي كأس مصر وكأس عاصمة مصر أيضًا.

وتعرض المارد الأحمر للهزيمة أمام كل من، إنبي وغزل المحلة في كأس عاصمة مصر، قبل أن يتلقى الهزيمة اليوم أمام المصرية للاتصالات في كأس مصر، فيما حقق فوزا وحيدا في آخر 4 مباريات، أمام سيراميكا كليوباترا في كأس عاصمة مصر.

