مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

أنجـــــولا

- -
14:30

زيمبابوي

كأس الأمم الأفريقية

مصر

- -
17:00

جنوب أفريقيا

كأس الأمم الأفريقية

زامبيا

- -
19:30

جزر القمر

كأس الأمم الأفريقية

المغرب

- -
22:00

مالي

كأس مصر

زد

- -
14:30

نادي چي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:00

نيوكاسل

جميع المباريات

إعلان

خالد الغندور ينتقد أحمد عبد الرؤوف بعد الخسارة من سموحة

كتب : نهي خورشيد

01:35 ص 26/12/2025
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    الزمالك وسموحة (16) (1)
  • عرض 16 صورة
    الزمالك وسموحة (17) (1)
  • عرض 16 صورة
    الزمالك وسموحة (18) (1)
  • عرض 16 صورة
    الزمالك وسموحة (2) (1)
  • عرض 16 صورة
    الزمالك وسموحة (7) (1)
  • عرض 16 صورة
    الزمالك وسموحة (4) (1)
  • عرض 16 صورة
    الزمالك وسموحة (5) (1)
  • عرض 16 صورة
    الزمالك وسموحة (6) (1)
  • عرض 16 صورة
    الزمالك وسموحة (3) (1)
  • عرض 16 صورة
    الزمالك وسموحة (9) (1)
  • عرض 16 صورة
    الزمالك وسموحة (8) (1)
  • عرض 16 صورة
    الزمالك وسموحة (12) (1)
  • عرض 16 صورة
    الزمالك وسموحة (11) (1)
  • عرض 16 صورة
    الزمالك وسموحة (10) (1)
  • عرض 16 صورة
    الزمالك وسموحة (14) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انتقد الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق أوضاع القلعة البيضاء، عقب الخسارة أمام سموحة، في بطولة كأس عاصمة مصر.

وأوضح الغندور، في تصريحات تلفزيونية أن الزمالك يضم عناصر تمتلك إمكانات فنية جيدة، إلا أن غياب الرغبة في اللعب أصبح واضحاً بسبب تأخر المستحقات المالية.

وانتقد الغندور وضع قطاع الناشئين بالزمالك، مؤكداً أنه لم يفرز عناصر قادرة على دعم الفريق الأول، كما أبدى استياءه من المستوى الضعيف الذي ظهر به عدد من اللاعبين الشباب خلال مباريات كأس عاصمة مصر.

وعن الجهاز الفني، قال أن أحمد عبد الرؤوف مدرب يمتلك أفكاراً جيدة، لكنه يفتقد الأدوات واللاعبين القادرين على تنفيذها، إلى جانب نقص الخبرات اللازمة لقيادة فريق بحجم الزمالك.

كما هاجم الغندور الأسلوب الفني الذي يعتمد عليه عبد الرؤوف، مؤكداً أن طريقة اللعب غير واضحة المعالم، فلا هي هجومية ولا دفاعية، وهو ما ينعكس بشكل سلبي على أداء الفريق.

وعن قضية عبد الحميد معالي، قال نجم الأبيض السابق أن اتحاد طنجة كان المستفيد الأكبر من عودة اللاعب، في وقت أصبح فيه الزمالك وملزماً بسداد مستحقات مالية دون تحقيق أي استفادة فنية.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك وسموحة حمد عبد الرؤوف لزمالك اليوم خبار الزمالك أس عاصمة مصر خالد الغندور

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
17:00

جنوب أفريقيا

المغرب

- -
22:00

مالي

زامبيا

- -
19:30

جزر القمر

أنجـــــولا

- -
14:30

زيمبابوي

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

* وزير الخارجية: فصل الضفة عن غزة خط أحمر لا يمكن تجاوزه
البنك المركزي يخفض سعر الفائدة 1% للمرة الخامسة في 2025
بالأسماء.. النتيجة الكاملة لجولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات النواب
عقوبات قد تصل للحبس.. تعرف على أبرز تعديلات قانون المرور الجديد