خالد الغندور ينتقد أحمد عبد الرؤوف بعد الخسارة من سموحة

انتقد الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق أوضاع القلعة البيضاء، عقب الخسارة أمام سموحة، في بطولة كأس عاصمة مصر.

وأوضح الغندور، في تصريحات تلفزيونية أن الزمالك يضم عناصر تمتلك إمكانات فنية جيدة، إلا أن غياب الرغبة في اللعب أصبح واضحاً بسبب تأخر المستحقات المالية.

وانتقد الغندور وضع قطاع الناشئين بالزمالك، مؤكداً أنه لم يفرز عناصر قادرة على دعم الفريق الأول، كما أبدى استياءه من المستوى الضعيف الذي ظهر به عدد من اللاعبين الشباب خلال مباريات كأس عاصمة مصر.

وعن الجهاز الفني، قال أن أحمد عبد الرؤوف مدرب يمتلك أفكاراً جيدة، لكنه يفتقد الأدوات واللاعبين القادرين على تنفيذها، إلى جانب نقص الخبرات اللازمة لقيادة فريق بحجم الزمالك.

كما هاجم الغندور الأسلوب الفني الذي يعتمد عليه عبد الرؤوف، مؤكداً أن طريقة اللعب غير واضحة المعالم، فلا هي هجومية ولا دفاعية، وهو ما ينعكس بشكل سلبي على أداء الفريق.

وعن قضية عبد الحميد معالي، قال نجم الأبيض السابق أن اتحاد طنجة كان المستفيد الأكبر من عودة اللاعب، في وقت أصبح فيه الزمالك وملزماً بسداد مستحقات مالية دون تحقيق أي استفادة فنية.