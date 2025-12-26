"حصلنا على كأس زجاجي".. كولر يكشف موقفًا صادمًا من الخطيب

تحدث المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني السابق للنادي الأهلي عن فترته داخل القلعة الحمراء، والتي استمرت لمدة عامين والنصف.

وقال كولر:" الأهلي و أكبر نادٍ في إفريقيا ويملك ما يقرب من 80 مليون مشجع، كنت أرتدي قبعة ونظارة شمسية وأخفض رأسي، لكن رغم ذلك كان الجميع يريد التقاط الصور معي كان الأمر مجنونًا.

وتابع كولر: "في الأهلي الأمور مختلفة، يمكن أن يتغير كل شيء بعد مباراة واحدة، رئيس النادي ألغى تدريبًا من تلقاء نفسه، وبعد أيام استدعانا وودّعنا وأعطانا كأسًا زجاجيًا كتذكار".

وأضاف: "عندما غادرت إلى المطار، كانت هناك شاشات كبيرة تعرض رسائل شكر، التقدير كان موجودًا، لكن الجماهير دائمًا تطلب المزيد من البطولات.

واختتم كولر: "خلال فترتي مع الأهلي كنا نخوض مباراة يوم 25 ديسمبر، وبعدها بثلاثة أيام مباراة أخرى، كان الأمر مكثفًا جدًا، لذلك أنا أستمتع الآن بعيد الميلاد مع عائلتي في سويسرا".