كأس رابطة الأندية

المصري

1 0
17:00

حرس الحدود

الدوري السعودي

نادي نيوم

0 0
19:30

النجمة

كأس رابطة الأندية

بيراميدز

0 1
20:00

الإسماعيلي

تشكيل شباب بيراميدز أمام الإسماعيلي في كأس عاصمة مصر

كتب : نهي خورشيد

07:10 م 25/12/2025

تشكيل شباب بيراميدز أمام الإسماعيلي

كشف الجهاز الفني لفريق الشباب بنادي بيراميدز عن التشكيل الذي يخوض به مواجهة الإسماعيلي، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

ويستضيف بيراميدز نظيره الإسماعيلي في الثامنة مساء اليوم على استاد السلام، لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات بالبطولة.

وجاء تشكيل شباب بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: زياد هيثم

خط الدفاع: حسن الدولي – عبد الله بدير – يوسف سحاري – أدهم نبيل

خط الوسط: عمر عبد العظيم – حسن طارق – يوسف شرقية – زياد شاكر – علي حمودة

خط الهجوم: زياد نواوي

دكة البدلاء:

زياد برازيلي – مروان عصام – أحمد شد – أحمد فكري – كريم هاني – عمر طارق – أحمد زهدي – يوسف ميشو – يحيى محمد

ويقود قطاع الناشئين بنادي بيراميدز الكابتن إسلام شكري، بينما يتولى القيادة الفنية لفريق الشباب المدير الفني محمود سمير، ويعاونه محمد عطوة مدرباً عاماً، وإسلام كاظم مدرباً، وشريف سمير مدرباً لحراس المرمى.

كما يضم الجهاز الإداري والطبي كلاً من إبراهيم إمام مديراً إدارياً، وأشرف خيري وإسماعيل إبراهيم إداريين، ووجيه عبد الغني معدًا بدنياً، إلى جانب أحمد مصطفى وإبراهيم المنيري للعلاج الطبيعي، فيما يتواجد مساعدا الملعب محمود عثمان ورمضان حارص.

