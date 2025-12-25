مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

الزمالك

- -
20:00

سموحة

كأس رابطة الأندية

الجونة

- -
17:00

البنك الاهلي

كأس رابطة الأندية

بيراميدز

- -
20:00

الإسماعيلي

جميع المباريات

إعلان

مودرن سبورت يعلن فسخ التعاقد مع مجدي عبد العاطي بالتراضي

كتب - يوسف محمد:

03:30 ص 25/12/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    مجدي عبد العاطي (2)
  • عرض 4 صورة
    مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق زد
  • عرض 4 صورة
    مجدي عبد العاطي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن مجلس إدارة نادي مودرن سبورت برئاسة وليد دعبس، اليوم الخميس 25 ديسمبر الجاري، فسخ التعاقد مع المدير الفني للفريق مجدي عبد العاطي بشكل ودي.

وأشار نادي مودرن سبورت في بيان رسمي، أن فسخ التعاقد جاء بشكل ودي بين الطرفين، بعد جلسة جمعت بين وليد دعبس رئيس النادي والمدير الفني مجدي عبد العاطي، تم خلالها الاتفاق على إنهاء التعاقد.

وذكر النادي في بيانه، أن الجهاز الفني الجديد للفريق سيتم الإعلان عنه بشكل رسمي، خلال الساعات القليلة المقبلة، لبدء مهام عمله داخل النادي.

وكان مجدي عبد العاطي تولى القيادة الفنية لفريق مودرن سبورت، في يونيو الماضي، قبل أن يرحل عن الفريق في الساعات الماضية.

وقاد عبد العاطي مودرن سبورت خلال الفترة الماضية، في 15 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تحقيق الفوز في 4 انتصارات، حضر التعادل في 6 لقاءات وتلقى الهزيمة في 5 مباريات.

أقرأ أيضًا:

6 حكايات خالدة تروي تاريخ الكرة الشراب في مصر (ملف كروس ميديا)

لقطة إنسانية من محمد شحاتة مع جامع الكرات في مباراة مصر وزيمبابوي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مجدي عبد العاطي نادي مودرن سبورت الدوري المصري

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان