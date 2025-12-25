مودرن سبورت يعلن فسخ التعاقد مع مجدي عبد العاطي بالتراضي

“على يد حكم مصري".. أول بطاقة حمراء في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025

أعلن مجلس إدارة نادي مودرن سبورت برئاسة وليد دعبس، اليوم الخميس 25 ديسمبر الجاري، فسخ التعاقد مع المدير الفني للفريق مجدي عبد العاطي بشكل ودي.

وأشار نادي مودرن سبورت في بيان رسمي، أن فسخ التعاقد جاء بشكل ودي بين الطرفين، بعد جلسة جمعت بين وليد دعبس رئيس النادي والمدير الفني مجدي عبد العاطي، تم خلالها الاتفاق على إنهاء التعاقد.

وذكر النادي في بيانه، أن الجهاز الفني الجديد للفريق سيتم الإعلان عنه بشكل رسمي، خلال الساعات القليلة المقبلة، لبدء مهام عمله داخل النادي.

وكان مجدي عبد العاطي تولى القيادة الفنية لفريق مودرن سبورت، في يونيو الماضي، قبل أن يرحل عن الفريق في الساعات الماضية.

وقاد عبد العاطي مودرن سبورت خلال الفترة الماضية، في 15 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تحقيق الفوز في 4 انتصارات، حضر التعادل في 6 لقاءات وتلقى الهزيمة في 5 مباريات.

