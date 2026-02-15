الأعلى للإعلام: استدعاء مسؤول صفحة "أميرة بدر" على "فيس بوك"

قال بيان صادر عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن لجنة الشكاوى بالمجلس، برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، قررت استدعاء المسؤول عن إدارة صفحة باسم "أميرة بدر" على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لجلسة استماع يوم الأربعاء الموافق 18/2/2026.

وبحسب البيان، جاء ذلك بناءً على تقرير الإدارة العامة للرصد بالمجلس بشأن ما تضمنته حلقة الدكتور زاهي حواس المنشورة بتاريخ 10/2/2026 من مخالفات للضوابط والمعايير والأكواد الصادرة عن المجلس.

