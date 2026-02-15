إعلان

الأعلى للإعلام: استدعاء مسؤول صفحة "أميرة بدر" على "فيس بوك"

كتب : أحمد الجندي

03:18 م 15/02/2026 تعديل في 03:18 م

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال بيان صادر عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن لجنة الشكاوى بالمجلس، برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، قررت استدعاء المسؤول عن إدارة صفحة باسم "أميرة بدر" على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لجلسة استماع يوم الأربعاء الموافق 18/2/2026.

وبحسب البيان، جاء ذلك بناءً على تقرير الإدارة العامة للرصد بالمجلس بشأن ما تضمنته حلقة الدكتور زاهي حواس المنشورة بتاريخ 10/2/2026 من مخالفات للضوابط والمعايير والأكواد الصادرة عن المجلس.

اقرأ أيضًا:

وفاة شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم قطار بسيارة نقل

زيادة دخول الموظفين وصرف فبراير قبل رمضان.. أبرز إجراءات الحزمة الاجتماعية

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لجنة الشكاوى الإعلامي عصام الأمير الدكتور زاهي حواس صفحة أميرة بدر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ماذا يحدث لجسمك قبل 48 ساعة من الإصابة بالنوبة القلبية؟ 8 علامات لا تتجاهلها
نصائح طبية

ماذا يحدث لجسمك قبل 48 ساعة من الإصابة بالنوبة القلبية؟ 8 علامات لا تتجاهلها
البنك المركزي يعلن مواعيد عمل البنوك خلال رمضان
أخبار البنوك

البنك المركزي يعلن مواعيد عمل البنوك خلال رمضان
النيابة في محاكمة المتهم بقتل زوجته في بورسعيد :"إصابات وحشية أظهرت عظامها"
أخبار المحافظات

النيابة في محاكمة المتهم بقتل زوجته في بورسعيد :"إصابات وحشية أظهرت عظامها"
هلال رمضان.. 4 دول إسلامية تحسم بداية الشهر وأخرى تنتظر الرؤية
جنة الصائم

هلال رمضان.. 4 دول إسلامية تحسم بداية الشهر وأخرى تنتظر الرؤية
محافظة القليوبية تكشف أسباب رائحة مدينة العبور الكريهة
أخبار مصر

محافظة القليوبية تكشف أسباب رائحة مدينة العبور الكريهة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مستند.. ننشر نص تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة
بتوجيه رئاسي.. مدبولي: زيادة غير اعتيادية في المرتبات والأجور
رئيس الوزراء: تبكير صرف مرتبات فبراير ومارس قبل رمضان والعيد
بث مباشر.. رئيس الوزراء يعلن تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة
موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة
زيادة الرواتب والمعاشات وصرف مبكر.. أبرز ملامح الحزمة الاجتماعية
وفاة الدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالي الأسبق