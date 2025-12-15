كشف الإعلامي محمد فاروق عن الكواليس الجديدة الخاصة بملف احتراف المهاجم الشاب حمزة عبدالكريم نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في صفوف نادي برشلونة الإسباني، بعد المفاوضات الاخيرة من قبل إدارة النادي الكتالوني.

وأوضح فاروق في تصريحات تلفزيونية أن والد اللاعب تواجد مساء أمس الأحد بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، إذ عقد جلسة مع مسؤولي النادي لمناقشة إمكانية انتقال نجله إلى برشلونة خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن حمزة عبدالكريم تلقى عرضاً رسمياً من النادي الكتالوني للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة.

وأضاف أن والد اللاعب اجتمع مع سيد عبدالحفيظ عضو مجلس إدارة النادي الأهلي من أجل بحث الموافقة على خطوة الاحتراف الخارجي خاصة بعد وصول رسمي خلال الأيام الماضية.

واختتم تصريحاته بأن والد حمزة طالب إدارة الأهلي بتسهيل إجراءات انتقال نجله إلى برشلونة خاصة وأن الاحتراف الأوروبي حلم مشروع لأي لاعب، مع عدم المبالغة في المطالب المالية حتى لا تتعثر الصفقة.