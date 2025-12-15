إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الاثنين

كتب- أحمد الخطيب:

09:32 ص 15/12/2025

سعر الذهب

استقر سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الاثنين 15-12-2025، عند نفس مستواه بحلول التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

استقر سعر الذهب عيار 14 عند 3826 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 4920 جنيهًا للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 5740 جنيهًا للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 6560 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 45920 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 65600 جنيه.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 204016 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 328000 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.06% إلى نحو 4345 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

