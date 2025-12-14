كشف الإعلامي أحمد شوبير عن آخر مستجدات مفاوضات النادي الأهلي لتجديد تعاقد الثنائي حسين الشحات والمالي أليو ديانج، خلال الفترة الحالية.

وأوضح شوبير، خلال برنامجه الإذاعي "مع شوبير"، أن الأيام الماضية شهدت جلسات تفاوض بين الأهلي وأليو ديانج قبل انضمام اللاعب لمعسكر منتخب مالي، مشيرًا إلى أن هناك حالة من التكتم داخل النادي حول تفاصيل المفاوضات، مع تضارب في التصريحات بشأن قرب التوصل لاتفاق نهائي.

وأضاف أن هناك تقاربًا في وجهات النظر بشأن المقابل المادي، حيث عرض الأهلي جزءًا ثابتًا من الراتب، مع ربط باقي المبلغ بامتيازات إضافية تتعلق بالمشاركة في المباريات أو تسجيل وصناعة الأهداف، إلا أن الاتفاق لم يُحسم حتى الآن.

وبخصوص حسين الشحات، أشار شوبير إلى أن الخلاف يتمحور حول مدة التعاقد، بعدما عرض الأهلي التجديد لمدة موسم واحد مع إمكانية التمديد لموسم إضافي، في حين يفضل اللاعب التوقيع لمدة عامين.

واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على أن المفاوضات مع حسين الشحات لم تُحسم بعد، لافتًا إلى أن الخلاف لا يقتصر على مدة العقد فقط، بل يمتد أيضًا إلى الجوانب المالية بين الطرفين.