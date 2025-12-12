"فيه مدير رياضي".. أحمد سليمان يتحدث عن مستقبل بنتايك بعد خطبته لابنته

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الدنماركي ياس توروب، عن تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة إنبي في كأس عاصمة مصر.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة كأس عاصمة مصر.

ويشارك المارد الأحمر في المجموعة الأولى ببطولة كأس عاصمة مصر، رفقة كل من: "سيراميكا كليوباترا، طلائع الجيش، إنبي، فاركو، غزل المحلة والمقاولون العرب".

ويدخل المارد الأحمر اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد سيحا

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام، مصطفى العش، عمر كمال عبد الواحد ومحمد شكري

خط الوسط: أليو ديانج، أحمد نبيل كوكا وأحمد رضا

خط الهجوم: محمد عبد الله، جراديشار وطاهر محمد طاهر

