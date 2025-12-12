مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب

الأردن

1 0
16:30

العراق

كأس العرب

الجزائر (الثاني)

0 0
19:30

الإمارات

كأس رابطة الأندية

الأهلي

0 0
20:00

إنبي

الدوري الإسباني

ريال سوسيداد

- -
22:00

جيرونا

جميع المباريات

إعلان

"ثلاثي هجومي".. تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة إنبي في كأس عاصمة مصر

كتب - يوسف محمد:

07:04 م 12/12/2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    النادي الأهلي (6) (1)
  • عرض 10 صورة
    النادي الأهلي (2) (1)
  • عرض 10 صورة
    النادي الأهلي (1) (1)
  • عرض 10 صورة
    النادي الأهلي (5) (1)
  • عرض 10 صورة
    النادي الأهلي (4) (1)
  • عرض 10 صورة
    لاعبي النادي الأهلي (5)
  • عرض 10 صورة
    لاعبي النادي الأهلي (6)
  • عرض 10 صورة
    لاعبي النادي الأهلي (7)
  • عرض 10 صورة
    لاعبي النادي الأهلي (12)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الدنماركي ياس توروب، عن تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة إنبي في كأس عاصمة مصر.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة كأس عاصمة مصر.

ويشارك المارد الأحمر في المجموعة الأولى ببطولة كأس عاصمة مصر، رفقة كل من: "سيراميكا كليوباترا، طلائع الجيش، إنبي، فاركو، غزل المحلة والمقاولون العرب".

ويدخل المارد الأحمر اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد سيحا

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام، مصطفى العش، عمر كمال عبد الواحد ومحمد شكري

خط الوسط: أليو ديانج، أحمد نبيل كوكا وأحمد رضا

خط الهجوم: محمد عبد الله، جراديشار وطاهر محمد طاهر

أقرأ أيضًا:

"خرج محمولا على نقالة".. إصابة هدف الأهلي في مباراة الأردن والعراق

"آسف مليون مرة".. رسالة مؤثرة من أفشة بعد وداع منتخب مصر لكأس العرب

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

النادي الأهلي كأس عاصمة مصر الأهلي الأهلي وإنبي بطولة كأس عاصمة مصر

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

سد النهضة.. خبير يكشف عن تراجع منسوب المياه بحوض المفيض
بعد انفجار إمبابة.. "تاون جاس" تكشف أسباب تسرب الغاز وتحذر المواطنين
تغييرات واسعة.. وزير التربية يعتمد حركة تنقلات جديدة داخل الوزارة