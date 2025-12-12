نتائج مباريات أمس في دوري المحترفين المصري

شوبير يكشف مفاجأة صادمة في انضمام يزن النعيمات إلى الأهلي

أُقيمت أمس الخميس الموافق 11 ديسمبر، منافسات بداية الجولة الخامسة عشرة من دوري المحترفين المصري (الدرجة الثانية)، والتي شهدت مواجهات قوية وأهدافا عديدة.

وجاءت أبرز نتائج اليوم بفوز لافيينا على نظيره أبو قير للأسمدة، فيما انتهت مباراة الترسانة أمام طنطا بالتعادل الإيجابي. كما حسم التعادل السلبي مواجهة ديروط والسكة الحديد.

نتائج مباريات دوري المحترفين المصري:

لافيينا ضد أبو قير للأسمدة - (3-1)

الترسانة ضد طنطا - (1-1)

ديروط ضد السكة الحديد - (0-0)