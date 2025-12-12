مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب

الأردن

- -
16:30

العراق

كأس العرب

الجزائر (الثاني)

- -
19:30

الإمارات

كأس رابطة الأندية

الأهلي

- -
20:00

إنبي

الدوري الإسباني

ريال سوسيداد

- -
22:00

جيرونا

جميع المباريات

إعلان

نتائج مباريات أمس في دوري المحترفين المصري

كتب - محمد عبد السلام:

03:29 ص 12/12/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    خلال مباراة الترسانة وجي
  • عرض 5 صورة
    خلال مباراة الترسانة وجي
  • عرض 5 صورة
    خلال مباراة الترسانة وجي
  • عرض 5 صورة
    خلال مباراة الترسانة وجي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أُقيمت أمس الخميس الموافق 11 ديسمبر، منافسات بداية الجولة الخامسة عشرة من دوري المحترفين المصري (الدرجة الثانية)، والتي شهدت مواجهات قوية وأهدافا عديدة.

وجاءت أبرز نتائج اليوم بفوز لافيينا على نظيره أبو قير للأسمدة، فيما انتهت مباراة الترسانة أمام طنطا بالتعادل الإيجابي. كما حسم التعادل السلبي مواجهة ديروط والسكة الحديد.

نتائج مباريات دوري المحترفين المصري:

لافيينا ضد أبو قير للأسمدة - (3-1)

الترسانة ضد طنطا - (1-1)

ديروط ضد السكة الحديد - (0-0)

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

دوري المحترفين المصري الدرجة الثانية نتائج مباريات دوري المحترفين المصري

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"تواجد إمام عاشور".. الكشف عن قائمة منتخب مصر النهائية للمشاركة في أمم أفريقيا
* تاون جاس تدفع بفرق الطوارئ بعد انفجار غامض أدى لانهيار عقار في إمبابة
* قرار عاجل من الهيئة الوطنية للانتخابات بعد وفاة مرشح حدائق القبة
نقيب البيطريين ينصح المواطنين: "اوعى تقول للجزار عايز حتة لحمة حمراء"
ساويرس: تنمية مهارات الشباب يرفع رواتبهم لـ15 ألف جنيه وهو الحد الأدنى للمعيشة
لا ننكر.. توضيح مهم من الصحة بشأن ارتفاع الإصابات التنفسية
بعد تأثيرها على قبرص واليونان.. هل تتأثر مصر بـ"العاصفة بايرون"؟