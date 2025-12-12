كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أبدى حمزة عبدالكريم لاعب فريق الأهلي سعادته وفخره الشديد بالتواجد مع النادي والاهتمام الذي يحظى به خلال الأيام الماضية.

وقال عبدالكريم، الذي ذكرت مصادر لمصراوي وصول عرض رسمي من برشلونة لضمه، في تصريحات أوردها الموقع الرسمي للأهلي مساء أمس الخميس:"من الطبيعي أن يكون لاعب الأهلي محط اهتمام الجميع سواء أندية خارجية أو منتخبات وطنية وهذا أمر ليس جديدًا على النادي، مما يمنحني دوافع كبيرة ومسئولية مضاعفة لتقديم أفضل ما يمكن خلال الفترة المقبلة".

وأضاف صاحب الـ 17 عامًا:"لا أشغل نفسي بالضغوط التي تصاحب اللعب مع الفريق الأول، أصب كامل تركيزي على التدريبات وكيفية تطوير نفسي وأن يكون ردي من خلال الملعب فقط.. ومن الطبيعي أن يكون لاعبو الأهلي محور الحديث في كافة وسائل الإعلام".

وأردف اللاعب الشاب:"اللعب بقميص الأهلي شرف كبير لي، وأسعى لتقديم كل ما يمكنني حتى أصبح جديرًا بثقة الجهاز الفني واهتمام الأندية الخارجية جاء بعد أن وفقت في الظهور بشكل مميز، سواء مع منتخب الشباب في بطولة كأس العالم أو من خلال تصعيدي للفريق الأول والمشاركة في دوري أبطال إفريقيا، ومن خلال تواجدي ببطولة الدوري بالموسم الماضي".

وتابع:"تواجدي مع الأهلي كان حلمًا كبيرًا، عائلتي كلها أهلاوية ولديها تاريخ في الكرة الطائرة، لكنهم تركوا لي حرية اختيار اللعبة التي أعشقها وبالفعل حظيت بدعمهم.. وبالتأكيد طموحاتي كبيرة في أن أحقق لنفسي تاريخًا كبيرًا مع النادي وأكون امتدادًا لعائلتي داخل الأهلي".

واسترسل:"كل لاعب داخل الأهلي يعرف جيدًا حجم المسئولية الكبيرة الملقاة على عاتقه وتم تصعيدي للفريق الأول خلال الفترة الماضية وكان شعورًا لا يوصف عند تواجدي في غرفة الملابس بملعب مختار التتش، كانت خطوة مهمة لتحقيق حلمي الأكبر وهو يوم لا يمكن أن أنساه بعد أن حصلت على دفعة كبيرة بعد أن أصبحت أمثل النادي الأهلي وأحمل مسئولية تجاه الجماهير العظيمة".

ووصف حمزة تواجده مع الفريق الأول بالنادي الأهلي بالحلم:"أصبحت أتدرب إلى جانب اللاعبين الذين كنت أشاهدهم من خلال شاشات التلفزيون، وأصبحوا يقدمون لي المساعدة لأتطور وهو أمر ليس سهلًا بالمرة، ومع دعم اللاعبين واكتساب الخبرات منهم سوف أرد جميل الأهلي وأسعد الجماهير."

وأكد المهاجم الشاب على أن التواجد في المباريات يمنحه دوافع كبيرة:"قبل المشاركة في المباراة تكون هناك حالة من الضغط العصبي بسبب وجود الجماهير الكبيرة، لكن عند المشاركة بالمباراة تختلف الأمور، وهو ما حدث معي بعد أن شعرت بدعم الجماهير ودخلت أجواء اللقاء".

وعن تواجده مع المنتخب الأول، قال حمزة عبدالكريم:"شرف كبير لي تواجدي في القائمة المبدئية للمنتخب الوطني ببطولة كأس الأمم الإفريقية، مما يمنحني ثقة ودوافع، حتى أصبح جاهزًا في أي وقت، وأتمنى لهم التوفيق وتحقيق إنجاز كبير".

وأتم اللاعب تصريحاته بقوله:"لدي طموحات كبيرة للفترة المقبلة، أتدرب بقوة وأعمل على تجهيز نفسي دائمًا حتى أصبح على قدر المسئولية لتشريف النادي، وأتمنى أن أستمر في الحصول على ثقة جماهير الأهلي والعمل على إسعادهم دائمًا".

