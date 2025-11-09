أول تعليق من توروب على فوز الأهلي بكأس السوبر المصري

حسم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الشوط الأول من مواجهة غريمه التقليدي الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري بتقدمه بهدف دون رد، في اللقاء الذي يجمع بينهما حالياً على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

بدأ الأهلي بفرصة في الدقيقة العاشرة بعد ركنية نفذها أحمد سيد زيزو مررها إلى أليو ديانج ليسددها برأسه لكنها علت مرمى محمد عواد.

وفي الدقيقة 22 واصل الأهلي ضغطه بعرضية جديدة من زيزو داخل المنطقة، أبعدها دفاع الزمالك لتصل إلى جراديشار الذي سددها بقوة.

وبعد دقيقة واحدة أرسل زيزو كرة عرضية أخرى قابلها ياسين مرعي بضربة خلفية لتصل بسهولة إلى يد عواد.

فيما اعتمد الزمالك على الهجمات المرتدة، وكاد شيكو بانزا أن يسجل في الدقيقة 36 بعد انطلاقة رائعة تجاوز بها دفاع الأهلي، لكن تسديدته مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 42، عاد بانزا ليشكل خطورة جديدة عندما ارتقى لرأسية قوية من ركنية نفذها الزمالك، غير أن الكرة علت مرمى محمد الشناوي.

وجاء الهدف الأول، بعدما أرسل محمود حسن تريزيجيه كرة عرضية مرت من دفاع الزمالك لتصل إلى أشرف بن شرقي، الذي استلمها داخل المنطقة وسددها أرضية على يمين عواد معلناً عن هدف التقدم في الدقيقة 44.

لينتهي الشوط الأول بتفوق الأهلي بنتيجة 1-0 على الزمالك.