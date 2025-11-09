مباريات الأمس
بالفيديو.. ملخص وأهداف فوز سيراميكا كليوباترا على بيراميدز في السوبر المصري

كتب : مصراوي

02:44 م 09/11/2025
    أحمد بلحاج يحتفل بهدفه في مرمى بيراميدز
    بلحاج يسجل ركلة جزاء سيراميكا كليوباترا في مرمى بيراميدز
    بيراميدز وسيراميكا كليوباترا

حسم فريق سيراميكا كليوباترا المركز الثالث بالنسخة الجارية من كأس السوبر المصري بعدما فاز عصر اليوم الأحد على نظيره بيراميدز بهدفين مقابل هدف.

وتقدم فريق سيراميكا كليوباترا بهدف بعد مرور 33 دقيقة سجله لاعبه أحمد بلحاج ثم تعادل مصطفى زيكو بهدف لبيراميدز بالدقيقة 45 قبل أن يعود أحمد بلحاج ويضيف الهدف الثاني بالدقيقة 49.

ملخص مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا:

نجح فريق سيراميكا كليوباترا في إضافة الهدف الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 33 عن طريق المغربي أحمد بلحاج.

طرد كرونسلاف يورتشيتش مدرب فريق بيراميدز بعد اعتراضه على قرارات الحكم.

مصطفى زيكو لاعب فريق بيراميدز أدرك هدف التعادل في الدقيقة 45 من تسديدة قوية احتسبها حكم الفار.

انتهاء الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين الفريقين 1\1.

نجح المغربي أحمد بلحاج في إضافة الهدف الثاني لسيراميكا كليوباترا في الدقيقة 49 من الشوط الثاني عن طريق ركلة جزاء.

وكان فريق سيراميكا كليوباترا قد خسر بهدفين مقابل هدف على يد نظيره الأهلي في مباراة دور نصف النهائي، فيما خسر بيراميدز بركلات الترجيح أمام نظيره الزمالك بعدما انتهت المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل السلبي.

تشكيل بيراميدز لمباراة سيراميكا كليوباترا

وبدأ فريق بيراميدز المباراة بتشكيل مكون:

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: طارق علاء - أحمد سامي - علي جبر - محمد حمدي

خط الوسط: أحمد توفيق - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا.

خط الهجوم: مروان حمدي.

وتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - زياد هيثم - محمود دونجا - مهند لاشين - محمود زلاكة - أحمد عاطف قطة - كريم حافظ - محمد رضا بوبو - دودو الجباس.

تشكيل سيراميكا كليوباترا لمباراة بيراميدز

وبدأ فريق سيراميكا كليوباترا المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل - چاستيس آرثر - أحمد هاني.

خط الوسط: عمرو قلاوة - أحمد بلحاج - محمد رضا - إسلام عيسى - فخري لاكاي.

خط الهجوم: مروان عثمان.

وجلس على مقاعد البدلاء كلا من: محمد كوكو - سعد سمير - خالد عبد الفتاح - محمد المغربي - عمر الجزار - ابراهيم محمد- أيمن موكا - أحمد سمير - عمرو السولية.

