نجم الزمالك السابق: أنا أكتر داعم للأهلي لكن سيراميكا يتفوق اليوم

أكد بشير التابعي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس السوبر المصري ستكون مواجهة قوية ومفتوحة بين الفريقين، متوقعًا أن تشهد أهدافًا مبكرة في الدقائق الأولى من اللقاء.

وقال التابعي في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة cbc: "علي ماهر مدرب جريء ويحب المغامرة، وسيلعب أمام الأهلي بندّية كاملة، ولن يخوض اللقاء بخوف أو تحفظ."

وأضاف التابعي: "لاعبي الأهلي بعيدون عن مستواهم خلال الفترة الأخيرة، ولا يوجد لاعب يخشاه علي ماهر في مباراة اليوم، لذلك سيتعامل معها كأي مباراة عادية، دون رهبة من اسم المنافس."

وتوقع نجم الزمالك السابق أن تشهد المباراة أهدافًا في أول 25 دقيقة، قائلًا: "الفريقان يمتلكان عناصر هجومية مميزة، والمباراة مفتوحة على كل الاحتمالات."

وأوضح التابعي أنه رغم انتمائه لنادي الزمالك، إلا أنه دائم الدعم للأهلي في المشاركات الخارجية، مؤكدًا: "أنا أول من يقف خلف الأهلي في أي بطولة خارجية".

وواصل:" في مباراة الغد سيراميكا لديه فرصة حقيقية للفوز لأنه في حالة أفضل من الأهلي حاليًا، إلا أن لاعبي الأهلي إذا استعادوا تركيزهم يمكنهم التفوق على أي منافس".