مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كرة يد - السوبر المصري

الزمالك

25 26
16:00

سموحة

كرة يد - السوبر المصري

الأهلي

- -
18:30

سبورتنج

كأس العالم تحت 17 عاما

النمسا

1 0
15:30

السعودية

دوري أبطال أوروبا

كاراباج اجدام

- -
19:45

تشيلسي

دوري أبطال أوروبا

إنتر ميلان

- -
22:00

نادي كايرات

دوري أبطال أوروبا

كلوب بروج

- -
22:00

برشلونة

دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي

- -
22:00

بروسيا دورتموند

دوري أبطال أوروبا

نيوكاسل

- -
22:00

أتلتيك بلباو

جميع المباريات

إعلان

ييس توروب: انتظر جماهير الأهلي بشغف.. وهدفنا واحد فقط أمام سيراميكا

كتب : محمد خيري

03:29 م 05/11/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    ياس توروب (1)
  • عرض 5 صورة
    ياس توروب (4)
  • عرض 5 صورة
    ياس توروب (2)
  • عرض 5 صورة
    ياس توروب (3) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن مواجهة سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس السوبر المصري ستكون محطة مهمة في مشوار الفريق نحو لقب البطولة، مشيرًا إلى تطلعه لتحقيق أول تتويج له مع النادي في هذه المسابقة.

وقال توروب في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "هذه هي المرة الأولى التي أحضر فيها بطولة السوبر المصري، لكن سبق أن حضرت إلى الإمارات من قبل في معسكرات مع الفرق، وأتمنى أن تكون فرصة لتحقيق لقب جديد مع الأهلي... بعد المباراة الماضية أكدت أننا نعمل دائمًا على تطوير الأداء، وننظر باستمرار إلى الخطوة التالية من أجل تقديم الأفضل".

وأضاف المدير الفني: "متحمس للغاية لمشاهدة جماهير الأهلي غدًا في المدرجات أمام سيراميكا كليوباترا... أعلم جيدًا مدى شغفهم وحماسهم، وقد شاهدت دعمهم الكبير في مناسبات سابقة، وأتطلع أن يكونوا حاضرین بكثافة لتشجيع اللاعبين بكل قوة".

وعن جاهزية اللاعبين، أوضح توروب أن محمد شريف شارك في مران أمس، وإمام عاشور حصل على جزء من المران.

واختتم تصريحاته قائلاً: "هدفنا واضح، وهو الوصول إلى المباراة النهائية عبر الفوز في مواجهة الغد... دائمًا أقول إن الهجوم يمنحك الفوز في المباريات، لكن الدفاع القوي هو ما يصنع البطولات، وهذا ما نسعى لتطبيقه في كل خطوة".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ييس توروب توروب الأهلي مباراة الأهلي أخبار الأهلي النادي الأهلي السوبر المصري

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

طرح أراض جديدة للاستثمار العقاري ضمن مشروعات "المجتمعات العمرانية"
"اتفرج ببلاش".. الموعد والقنوات الناقلة لـ كأس السوبر المصري
الديار القطرية توقع اتفاقا بـ 29.7 مليار دولار لتطوير منطقة في مصر
الحكم ببراءة المتهمين في قضية "مسن السويس".. لهذا السبب
توقعات بسقوط أمطار.. تعرف على طقس الأيام المقبلة