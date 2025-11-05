أعلن عمر عز العرب ترشحه في انتخابات عضوية مجلس إدارة نادي الجزيرة الرياضي المقرر انعقادها في ديسمبر المقبل للدورة الانتخابية 2025-2028.

وأوضح في بيان له على صفحته على "فيسبوك": "بصفتي مقيم في الزمالك وأب لطفلين صغيرين، أصبح جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية لأسرتي، وفي كل مرة أخطو خلال بواباتها، أشعر بشعور عميق بالفخر بالانتماء إلى مثل هذا المجتمع الرائع - واحة في قلب مدينتنا النابضة بالحياة".

وأضاف: "ومع ذلك، أعتقد أيضًا أنه حتى أقوى المؤسسات يمكن أن تستمر في التطور والتحسن - ليس بالنسبة لنا اليوم فقط، ولكن للأجيال التي ستتبعها".

وأكد: " بعد أن أمضيت ما يقرب من عقدين من الزمن أعمل في المؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم، أتوق لوضع خبرتي وتفاني في العمل لصالح النادي".

واختتم تصريحاته: "بثقتكم ودعمكم، يشرفني أن أعمل كعضو في مجلس الإدارة والمساهمة في تحرير كامل الإمكانات لهذه المؤسسة الاستثنائية التي نعتز بها جميعا" وفق ما قاله عمر عز العرب.