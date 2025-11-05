مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كرة يد - السوبر المصري

الزمالك

25 26
16:00

سموحة

كرة يد - السوبر المصري

الأهلي

- -
18:30

سبورتنج

كأس العالم تحت 17 عاما

النمسا

1 0
15:30

السعودية

دوري أبطال أوروبا

كاراباج اجدام

- -
19:45

تشيلسي

دوري أبطال أوروبا

إنتر ميلان

- -
22:00

نادي كايرات

دوري أبطال أوروبا

كلوب بروج

- -
22:00

برشلونة

دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي

- -
22:00

بروسيا دورتموند

دوري أبطال أوروبا

نيوكاسل

- -
22:00

أتلتيك بلباو

عمر عز العرب يعلن ترشحه لعضوية مجلس إدارة نادي الجزيرة الرياضي في الانتخابات المقبلة

كتب : مصراوي

02:16 م 05/11/2025

عمر عز العرب

أعلن عمر عز العرب ترشحه في انتخابات عضوية مجلس إدارة نادي الجزيرة الرياضي المقرر انعقادها في ديسمبر المقبل للدورة الانتخابية 2025-2028.

وأوضح في بيان له على صفحته على "فيسبوك": "بصفتي مقيم في الزمالك وأب لطفلين صغيرين، أصبح جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية لأسرتي، وفي كل مرة أخطو خلال بواباتها، أشعر بشعور عميق بالفخر بالانتماء إلى مثل هذا المجتمع الرائع - واحة في قلب مدينتنا النابضة بالحياة".

وأضاف: "ومع ذلك، أعتقد أيضًا أنه حتى أقوى المؤسسات يمكن أن تستمر في التطور والتحسن - ليس بالنسبة لنا اليوم فقط، ولكن للأجيال التي ستتبعها".

وأكد: " بعد أن أمضيت ما يقرب من عقدين من الزمن أعمل في المؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم، أتوق لوضع خبرتي وتفاني في العمل لصالح النادي".

واختتم تصريحاته: "بثقتكم ودعمكم، يشرفني أن أعمل كعضو في مجلس الإدارة والمساهمة في تحرير كامل الإمكانات لهذه المؤسسة الاستثنائية التي نعتز بها جميعا" وفق ما قاله عمر عز العرب.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

عمر عز العرب انتخابات نادي الجزيرة نادي الجزيرة

فيديو قد يعجبك:





