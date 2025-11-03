مدير التطوير بفريق جو أهيد إيجلز يكشف الفارق بين العمل في مصر وهولندا

كشف المدرب المصري حسام مهدي، مدير التطوير والعلاقات الدولية بنادي جو أهيد إيجلز الهولندي، الفارق بين العمل داخل مصر والعمل في هولندا، موضحا رأيه في أداء منتخب مصر للشباب في بطولة كأس العالم 2025، خاصة وأنه تولى تدريب فرق الناشئين بالعديد من الأندية الهولندية.

وقال مهدي في تصريحات خاصة لمصراوي: "هناك فارق شاسع جدًا، بين الكرة والعمل في مصر وفي هولندا، في مصر المدرب مظلوم، لأنه بيجتهد بقدراته الشخصية فقط، لأنه مافيش نظام قوي يطوره أو يستثمر فيه، فهو بيحاول يخلق شئ من لاشئ، لكن أوروبا، المدرب جزء من منظومة علمية، فيها متابعة، تقييم، تطوير مستمر، ودعم حقيقي وهنا يظهر الفارق بين "مدرب بيحاول يشتغل"، و"مدرب بيتبني علميًا".

أما بالحديث عن اللاعبين الشباب في مصر، قال: "مصر مليئة بالمواهب حقيقية، لكن للأسف مفيش آليات واضحة لاكتشاف المواهب دي، بعد ما أغلب الأندية قلبت منظومتها لمرحلة إن اللاعب هو اللي لازم يدفع، بعض الأندية بتطلب من اللاعب يدفع فلوس عشان يتدرب أو ينضم، وده شيء خطير جدًا لأنه بيقتل المواهب اللي ماعندهاش قدرة مادية".

وأضاف:المواهب اللي كانت بتطلع من القرى والنجوع، التي صنعت تاريخ الكرة المصرية النهاردة بتقف عند أول باب نادي وده كافي إنه يهدم منظومة كاملة، محتاجين نرجع نقيم الأمور ونرجعها لنطقها الطبيعي، لأن كرة القدم صناعة، ولازم نستثمر فيها علشان نجني ثمارها".

وتابع: ": "هنا في هولندا، كل 5 كيلومتر يوجد نادي كرة قدم، وده جعل عدد اللاعبين المسجلين ضخم جدًا، وخلق منافسة وتنوع في المستويات من القاعدة للقمة، كمان الاتحاد الهولندي بيقوم بدوره في إنشاء إدارات مختلفة متخصصة، مثل إدارة للتطوير، إدارة للمسابقات، وإدارة لتأهيل المدربين، وده اللي حافظ على جودة المنظومة كلها".

وواصل: "أنا شفت الاتحاد المغربي يطبق الفكر الهولندي في كرة القدم، مع المدربين اللي كانوا بييجوا هولندا لعمل دورات تدريبية، علشان كده النهارده المغرب في مكان تاني تمامًا".

وعن رأيه في مستوى منتخب مصر للشباب في المونديال، قال: "تابعت منتخب مصر في كأس العالم للشباب، من وجهة نظري المنتخب لم يكن مستعدا بشكل جيد للبطولة، لم يكن هناك أي هوية واضحة للمنتخب".

واختتم مهدي تصريحاته: "كان هناك بعض الأخطاء في اختيار عدد من العناصر التي شاركت مع الفريق بالبطولة، حتى طريقة اللعب لم تساعد في إيجاد أي حلول بل كانت تقليدية، ونحن بحاجة إلى بناء فكرنا الكروي بالكامل، من الناشئين للمنتخب الأول".

