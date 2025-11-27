مباريات الأمس
جميع المباريات

بعد مشاركته العربية.. الدباغ ينضم لبعثة الزمالك في جنوب أفريقيا

كتب : محمد خيري

01:53 م 27/11/2025
انضم الفلسطيني عدي الدباغ مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لبعثة الأبيض في جنوب أفريقيا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، استعدادًا لخوض مباراة كايزر تشيفز المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان الجهاز الفني للزمالك وافق على مشاركة اللاعب مع منتخب فلسطين أمام ليبيا في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العرب.

ويخوض الزمالك تدريبه في الثالثة عصر اليوم الخميس، على الملعب الفرعي باستاد بيتر موكابا في مدينة بولوكواني بجنوب أفريقيا، في إطار الاستعداد لمباراة كايزر تشيفز المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن يلقي أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للفريق محاضرة فنية على اللاعبين في الثامنة مساء اليوم للحديث عن المباراة المرتقبة أمام بطل جنوب أفريقيا.

قائمة الزمالك في جنوب أفريقيا:

وجاءت قائمة الزمالك لخوض لقاء كايزر تشيفز كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي - محمود الشناوي.

خط الدفاع : عمر جابر – بارون أوشينج - محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل – أحمد فتوح - محمود بنتايج.

خط الوسط : محمد شحاتة – محمود جهاد - سيف جعفر - ناصر ماهر – عبد الحميد معالي – أحمد شريف - آدم كايد - شيكو بانزا - خوان بيزيرا.

خط الهجوم : عدي الدباغ - سيف الجزيري – عمرو ناصر.

ويترأس البعثة أحمد خالد حسانين عضو مجلس إدارة نادي الزمالك.

ويحل الزمالك ضيفًا على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في الجولة الثانية لدور المجموعات في الثالثة عصر السبت 29 نوفمبر الجاري باستاد بيتر موكابا بمدينة بولوكواني

