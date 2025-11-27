غادرت القاهرة أول أمس الثلاثاء، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك متجهة إلى جنوب أفريقيا استعدادًا لخوص مباراة كايزر تشيفز المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل الزمالك ضيفًا على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في الجولة الثانية لدور المجموعات في الثالثة عصر السبت 29 نوفمبر الجاري باستاد بيتر موكابا بمدينة بولوكواني

ويعاني الفريق الأبيض، خلال هذه الرحلة من غيابات عديدة، في الصفوف أبرزها عبدالله السعيد الذي يعاني من الإصابة.

غيابات الزمالك ضد كايزر تشيفز:

ويغيب عن صفوف الزمالك في رحلة جنوب أفريقيا تسعة لاعبين لأسباب مختلفة وهم:

نبيل عماد دونجا - بسبب الإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة

عبدالله السعيد - بسبب إصابته بتمزق في العضلة الخلفية

أحمد ربيع - بسبب إجهاد في العضلة الضامة

صلاح مصدق - بسبب شكوى فسخ العقد

محمد السيد – بسبب ملف عدم تجديد عقده

المهدي سليمان – سبب فني

أحمد حمدي – سبب فني

عبدالرحيم ايشو – سبب فني

ناصر منسي - سبب فني

قائمة الزمالك التي سافرت جنوب أفريقيا:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي - محمود الشناوي.

خط الدفاع : عمر جابر – بارون أوشينج - محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل – أحمد فتوح - محمود بنتايج.

خط الوسط : محمد شحاتة – محمود جهاد - سيف جعفر - ناصر ماهر – عبد الحميد معالي – أحمد شريف - آدم كايد - شيكو بانزا - خوان بيزيرا.

خط الهجوم : عدي الدباغ - سيف الجزيري – عمرو ناصر.

جدير بالذكر أن الفلسطيني عدي الدباغ سيلحق بالبعثة غدٍ الأربعاء في جنوب أفريقيا.

ويترأس البعثة أحمد خالد حسانين عضو مجلس إدارة نادي الزمالك.