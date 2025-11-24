مباريات الأمس
"أحسن من زيزو وأعلى من كينو".. رضا عبدالعال يتغنى بـ خوان بيزيرا

كتب : محمد خيري

11:30 ص 24/11/2025
أشاد رضا عبدالعال نجم الزمالك السابق، بأداء البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا لاعب الفريق الأبيض أمام نظيره زيسكو يونايتد الزامبي مساء أمس الأحد في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ونجح فريق الزمالك، في تحقيق الفوز على زيسكو يونايتد الزامبي بهدف نظيف، سجله التونسي سيف الدين الجزيري، ليحصد الأبيض أول ثلاث نقاط في مشواره بدور المجموعات في الكونفدرالية.

وقال "عبد العال" في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "TeN": "رغم تواضع أداء الزمالك أمام زيسكو يونايتد، والاكتفاء بهدف وحيد، والتغييرات الغير مفهومة من أحمد عبدالرؤوف المدير الفني للفريق، إلا أن البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا كان بمثابة الحسنة الوحيدة في المباراة".

وأضاف: "بيزيرا صنع فرصتين محققتين للأنجولي شيكو بانزا الذي أهدرهما بغرابة شديدة ، كما أنه تعرض للتدخل العنيف من لاعبي الفريق الزامبي".

وأكمل: "إمكانيات وفِكر خوان بيزيرا، أعلى من جميع لاعبي الدوري الممتاز، وكان خير تعويض لجماهير الزمالك عن رحيل أحمد سيد زيزو إلى الأهلي ، بل أنه أفضل منه فنياً، كما أنه أكثر موهبة من مواطنه كينو نجم بيراميدز السابق".

خوان بيزيرا الزمالك رضا عبدالعال نادي الزمالك أخبار الزمالك

