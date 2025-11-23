10 غيابات تضرب الزمالك في مواجهة زيسكو الزامبي بالكونفدرالية

"الشيلة تقيلة".. نجم الزمالك السابق يطلق تصريحات قوية بعد موقعة زيسكو

يغيب عن صفوف الفريق الأول لنادي الزمالك عددا من اللاعبين في مواجهة زيسكو الزامبي اليوم الأحد، ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتنطلق مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي، اليوم الأحد، في التاسعة مساء، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويعمل الجهاز الفني الجديد لنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف، تحقيق الفوز وتحقيق ضربة بداية قوية في المجموعة.

غيابات الزمالك أمام زيسكو الزامبي

ويعاني فريق الزمالك خلال مواجهة اليوم أمام زيسكو الزامبي، من 10 غيابات مؤثرة لأسباب مختلفة وهم:

-محمود الشناوي لأسباب فنية

-ناصر منسي لأسباب فنية

-سيف جعفر استبعاد فني

-المهدي سليمان استبعاد فني

صلاح مصدق استبعاد فني

-أحمد حمدي لأسباب فنية

- محمد السيد تجميد بسبب رفضه تجديد عقده

-أحمد ربيع للإصابة

-محمود بنتايك للإصابة

-أدم كايد بسبب عدم الجاهزية