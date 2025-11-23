مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:00

إيفرتون

الدوري الإسباني

اسبانيول

- -
22:00

اشبيلية

كأس العالم تحت 17 عاما

البرتغال

- -
18:00

البرازيل

جميع المباريات

إعلان

10 غيابات تضرب الزمالك في مواجهة زيسكو الزامبي بالكونفدرالية

كتب : محمد خيري

02:37 م 23/11/2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    فريق الزمالك
  • عرض 10 صورة
    فريق الزمالك
  • عرض 10 صورة
    فريق الزمالك
  • عرض 10 صورة
    فريق الزمالك
  • عرض 10 صورة
    فريق الزمالك
  • عرض 10 صورة
    فريق الزمالك
  • عرض 10 صورة
    فريق الزمالك
  • عرض 10 صورة
    فريق الزمالك
  • عرض 10 صورة
    جماهير الزمالك توجه رسالة للاعبي الفريق خلال مباراة مودرن سبورت (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يغيب عن صفوف الفريق الأول لنادي الزمالك عددا من اللاعبين في مواجهة زيسكو الزامبي اليوم الأحد، ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتنطلق مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي، اليوم الأحد، في التاسعة مساء، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويعمل الجهاز الفني الجديد لنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف، تحقيق الفوز وتحقيق ضربة بداية قوية في المجموعة.

غيابات الزمالك أمام زيسكو الزامبي

ويعاني فريق الزمالك خلال مواجهة اليوم أمام زيسكو الزامبي، من 10 غيابات مؤثرة لأسباب مختلفة وهم:

-محمود الشناوي لأسباب فنية

-ناصر منسي لأسباب فنية

-سيف جعفر استبعاد فني

-المهدي سليمان استبعاد فني

صلاح مصدق استبعاد فني

-أحمد حمدي لأسباب فنية

- محمد السيد تجميد بسبب رفضه تجديد عقده

-أحمد ربيع للإصابة

-محمود بنتايك للإصابة

-أدم كايد بسبب عدم الجاهزية

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك نادي الزمالك غيابات الزمالك أخبار الزمالك مباراة الزمالك وزيسكو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
قفزة جديدة في سعر الدولار مقابل الجنيه
قفزة في صادرات مصر من الذهب.. وصلت إلى 6.7 مليار دولار لأول مرة
تقلبات الطقس اليوم.. أمطار قد تصل لحد السيول على 3 مناطق
اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الثانية