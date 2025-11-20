مباريات الأمس
إعلان

"إهانة".. شريف إكرامي يعلق على تصريحات نائب رئيس البنك الأهلي ضد جماهير الأهلي

كتب - يوسف محمد:

06:01 م 20/11/2025
علق حارس مرمى بيراميدز شريف إكرامي، على تصريحات نائب رئيس البنك الأهلي يحيى أبو الفتوح ضد النادي الأهلي وجماهيره.

وكتب إكرامي عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا: "الموضوع مش أهلي زمالك ولا هزار ولا تعصب رياضي، لما مسؤول في منصب كبير يقول إن التعليم البايظ خرج أهلاوية كتير".

وأضاف: "ده مش رأي، ده تصنيف وإهانة لشريحة ضخمة من الناس، الناس بتتقاس بعقلها وأخلاقها، بقيمها وشغلها، مش بألوان تشجيعها".

واختتم إكرامي: "التصريح ده كارثي، يستوجب اعتذار واضح وصريح مش تبرير، المناصب الكبيرة محتاجة كلام كبير مش انتماءات صغيرة".

وتم نشر فيديو لأبو الفتوح خلال الساعات الماضية، تحدث خلاله أن تراجع مستوى التعليم في مصر، تسبب في وجود مجموعة كبيرة من الأهلاوية، فيما يعد البنك الأهلي ناجحا بسبب وجود قيادات زملكاوية في البنك.

وكان النادي الأهلي أعلن في وقت سابق من اليوم الخميس، تقديم شكوى ضد نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إلى كلا من وزير المالية، وزير التعليم محمد عبد اللطيف، إلى وزير الرياضة أشرف صبحى وأيضًا أمام حسن عبد الله محافظ البنك المركزي.

جماهير الأهلي النادي الأهلي آخر أخبار الأهلي نائب رئيس البنك الأهلي

