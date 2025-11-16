"قبلات على الرأس".. استقبال خاص من نجوم الزمالك لأسطورة النادي في عزاء

حرص عدد من أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، على تقديم واجب العزاء في وفاة نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، الذي رحل عن عالمنا يوم الجمعة الماضي.

وأقيم عزاء صبري اليوم الأحد الموافق 16 نوفمبر الجاري، بمسجد الحامدية الشاذلية، بحضور عدد كبير من نجوم كرة القدم المصرية بمختلف انتمائتهم.

وحضر عزاء نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق عدد من أعضاء مجلس إدارة الأهلين منهم: "سيد عبد الحفيظ، طارق قنديل، محمد الغزاوي وأمين الصندوق خالد مرتجي".

وكان صبري رحل عن عالمنا، يوم الجمعة الماضي بعمر 51 عاما، إثر تعرضه لحادث سير مروع في التجمع الخامس.

ويذكر أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، كان قد أعلن في وقت سابق عقب وفاة محمد صبري، حالة الحداد داخل النادي، تكريما لمسيرة الراحل ومشواره مع الفارس الأبيض.

