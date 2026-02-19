إعلان

تراجع في بنكين.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات الخميس

كتب : أحمد الخطيب

10:55 ص 19/02/2026

سعر الدولار

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في بنكين، بقيمة تتراوح بين قرش وقرشين، ببداية تعاملات اليوم الخميس 19-2-2026، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 46.96 جنيه للشراء، و47.06 جنيه للبيع.

بنك مصر: 46.96 جنيه للشراء، و47.06 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 46.96 جنيه للشراء، و47.06 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 46.96 جنيه للشراء، و47.06 جنيه للبيع.

بنك البركة: 46.93 جنيه للشراء، و47.03 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 46.99 جنيه للشراء، و47.09 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول: 46.93 جنيه للشراء، و47.03 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 46.96 جنيه للشراء، و47.06 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 46.97 جنيه للشراء، و47.07 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 46.98 جنيهًا للشراء، و47.08 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

