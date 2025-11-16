مباريات الأمس
أبناء محمد صبري يتلقّون العزاء في والدهم بحضور لنجوم الزمالك والأهلي (صور)

كتب : محمد القرش

07:00 م 16/11/2025
  23 صورة
  • عرض 23 صورة
    ابناء محمد صبري يتلقون واجب العزاء في والدهم بجانب نجوم الزمالك القدامى (3)
  • عرض 23 صورة
    ابناء محمد صبري يتلقون واجب العزاء في والدهم بجانب نجوم الزمالك القدامى (2)
  • عرض 23 صورة
    ابناء محمد صبري يتلقون واجب العزاء في والدهم بجانب نجوم الزمالك القدامى (5)
  • عرض 23 صورة
    ابناء محمد صبري يتلقون واجب العزاء في والدهم بجانب نجوم الزمالك القدامى (6)
  • عرض 23 صورة
    ابناء محمد صبري يتلقون واجب العزاء في والدهم بجانب نجوم الزمالك القدامى (7)
  • عرض 23 صورة
    ابناء محمد صبري يتلقون واجب العزاء في والدهم بجانب نجوم الزمالك القدامى (8)
  • عرض 23 صورة
    ابناء محمد صبري يتلقون واجب العزاء في والدهم بجانب نجوم الزمالك القدامى (9)
  • عرض 23 صورة
    ابناء محمد صبري يتلقون واجب العزاء في والدهم بجانب نجوم الزمالك القدامى (10)
  • عرض 23 صورة
    ابناء محمد صبري يتلقون واجب العزاء في والدهم بجانب نجوم الزمالك القدامى (11)
  • عرض 23 صورة
    ابناء محمد صبري يتلقون واجب العزاء في والدهم بجانب نجوم الزمالك القدامى (12)
  • عرض 23 صورة
    ابناء محمد صبري يتلقون واجب العزاء في والدهم بجانب نجوم الزمالك القدامى (13)
  • عرض 23 صورة
    ابناء محمد صبري يتلقون واجب العزاء في والدهم بجانب نجوم الزمالك القدامى (14)
  • عرض 23 صورة
    ابناء محمد صبري يتلقون واجب العزاء في والدهم بجانب نجوم الزمالك القدامى (4)
  • عرض 23 صورة
    ابناء محمد صبري يتلقون واجب العزاء في والدهم بجانب نجوم الزمالك القدامى (16)
  • عرض 23 صورة
    ابناء محمد صبري يتلقون واجب العزاء في والدهم بجانب نجوم الزمالك القدامى (17)
  • عرض 23 صورة
    ابناء محمد صبري يتلقون واجب العزاء في والدهم بجانب نجوم الزمالك القدامى (18)
  • عرض 23 صورة
    ابناء محمد صبري يتلقون واجب العزاء في والدهم بجانب نجوم الزمالك القدامى (19)
  • عرض 23 صورة
    سيد عبد الحفيظ يقدم واجب العزاء في محمد صبري
  • عرض 23 صورة
    ابناء محمد صبري يتلقون واجب العزاء في والدهم بجانب نجوم الزمالك القدامى (21)
  • عرض 23 صورة
    ابناء محمد صبري يتلقون واجب العزاء في والدهم بجانب نجوم الزمالك القدامى (15)
  • عرض 23 صورة
    ابناء محمد صبري يتلقون واجب العزاء في والدهم بجانب نجوم الزمالك القدامى (20)
  • عرض 23 صورة
    ابناء محمد صبري يتلقون واجب العزاء في والدهم بجانب نجوم الزمالك القدامى (1)

يُقام عزاء النجم السابق لنادي الزمالك محمد صبري مساء اليوم الأحد، عقب صلاة المغرب، في الحامدية الشاذلية.

وتلقى أبناء الراحل الثلاثة واجب العزاء إلى جانب حضور كبير من نجوم الزمالك القدامى، ومجلس إدارة النادي الأهلي.

وشهد العزاء تواجد عدد كبير من أساطير النادي، حيث تقدم مدحت عبد الهادي المعزّين في صديقه الراحل، كما حضر كل من أسامة نبيه، معتمد جمال، أحمد سليمان، بالإضافة إلى محمد طارق عضو مجلس الإدارة، وطارق السيد، أيمن عبد العزيز، عبد الحليم علي، والإعلامي خالد الغندور.

وكان الراحل محمد صبري قد توفي في ساعة مبكرة من صباح الجمعة الماضية إثر تعرضه لحادث سير، وتم تشييع جنازته عصر ذلك اليوم.

