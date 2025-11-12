تصعيد جديد من الزمالك ضد زيزو بعد شكوى الأهلي

"ينطبق على شيكابالا وإمام عاشور".. تعليق ناري من الغندور على بيان الأهلي

أكد مصدر بنادي الزمالك أن ناديه لم يكتف بالشكوى التي قدمها إلى لجنة الانضباط باتحاد الكرة ضد أحمد مصطفى"زيزو" لاعب الاهلى ، بل تم إرسال شكوى آخرى للمهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد كرة القدم يطلب فيها معاقبة "زيزو" لأنه كما ورد بالخطاب، (تعمد الإساءة إلى كيان نادي الزمالك خلال مراسم التتويج عقب انتهاء مباراة الزمالك والأهلي في نهائي كأس السوبر يوم الأحد الماضي).

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة، أن نادي الزمالك في الخطاب الموجه إلى رئيس اتحاد الكرة لم يشير إلى بنود لائحة الانضباط، بل وضع أبو ريدة أمام مسؤوليات منصبه خاصة وأنه شاهد عيان على الواقعة التي تسيء إلى سمعة الرياضة المصرية عامة.

وأشار المصدر إلى أن الخطاب المرسل إلى أبو ريدة لا يتعارض مع الشكوى المقدمة للجنة الانضباط، ولكنه يتماشى مع مساعي النادي في الحصول على حقه ومعاقبة اللاعب على تصرفه الغير رياضي مع المهندس هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك ورئيس بعثة الزمالك في كأس السوبر بالإمارات.

وأختتم المصدر أن الزمالك لم يتطرق في الخطاب المرسل لموقف خالد مرتجي أمين الصندوق بالنادي الأهلى بإعلانه دعمه وتأييده للاعب على عكس كلامه مع هشام نصر على منصة التتويج ، وبرر المصدر ذلك بعدم اندهاش مسؤولي الزمالك من رد فعل مرتجي خاصة وأن له موقف سابق يبرهن على تعوده على هذه المواقف، حسب قول المصدر.