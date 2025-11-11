أحمد حسن: نتمنى انضمام لاعبي بيراميدز.. ومفيش حل لتأجيل مبارياتهم

كشف أحمد حسن، مدير المنتخب المصري الثاني، تفاصيل اتصالاته مع أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية، في محاولة لحل أزمة مشاركة لاعبي بيراميدز مع المنتخب خلال منافسات كأس العرب المقبلة.

وأوضح حسن، خلال تصريحاته لبرنامج "أوضة اللبس"، أنه تواصل مباشرة مع أحمد دياب لبحث إمكانية تأجيل مباريات بيراميدز في شهر ديسمبر، إلا أن دياب أبلغه بوضوح بعدم وجود حلول متاحة، مؤكداً أن أي تأجيل سيؤثر على موعد انتهاء الدوري.

وأضاف مدير المنتخب أن الجهاز الفني كان يأمل في انضمام لاعبي بيراميدز إلى صفوف المنتخب خلال البطولة، قائلاً: "لا نرغب في الضغط على أحد، لكننا كنا نتمنى مشاركتهم، لأننا في النهاية نمثل مصر ونسعى لتحقيق المصلحة العامة".

وأشار أحمد حسن إلى استمرار التعاون الإيجابي مع بقية الأندية، وعلى رأسها الأهلي والزمالك، مشيدًا بالتزام اللاعبين ورغبتهم القوية في تمثيل المنتخب بصورة تليق باسم مصر.