"عبد الواحد السيد ظلمني ودمرني".. بهذه الكلمات بدأ لاعب الزمالك السابق كريم عبدالحق، شهادته التفصيلية حول كواليس عودته للنادي، والتي تحولت، على حد وصفه، من حلم إلى أزمة كادت تدمر مستقبله.

ويروي عبدالحق القصة منذ بدايتها، حين كان على وشك التوقيع لنادي سيراميكا كليوباترا، قائلاً: "بعد ما كنت رايح سيراميكا وخلصت ومضيت، رن عليا عبد الواحد السيد وقال لي تعالى أوسوريو عايزك. قلت له يا كابتن أنت متأكد؟ عشان لو سبت الدنيا هنا ولا هطول هنا ولا هطول هنا، قال لي: والله العظيم أنا لسه كنت قاعد معاه والراجل عايزك".

وبناءً على هذا التأكيد، ترك عبدالحق اتفاقه مع سيراميكا وعاد للزمالك لإجراء الكشف الطبي، لتبدأ سلسلة من المفاجآت. ويكشف اللاعب: "عبد الواحد قال لي امضي وأنا هعملك عقد بمليون جنيه. دخلت مضيت، لأجده وضع في العقد 500 ألف جنيه بالضرائب. وبعد التوقيع مباشرة، أخبرني بأن تسجيلي في القائمة مرتبط برحيل لاعب آخر، حمدي علاء أو محمود شبانة".

ويتابع عبدالحق أنه انتظر حتى آخر يوم في فترة القيد دون جدوى، مع وعد من مدير الكرة باستمراره مع الفريق والحصول على مستحقاته حتى يناير، حيث يمكن تسجيله كونه من ناشئي النادي حتى لو كان القيد موقوفاً. وخلال هذه الفترة، حذره وكيله من أن النادي قد يستغنى عنه في يناير بعد فك إيقاف القيد.

ويشير اللاعب إلى أنه لم يحصل على مستحقاته كاملة، حيث يوضح: "مفروض عامل لي بدل سكن 9000 جنيه، ما كانش بيديهم لي، ما خدتش غير 130,000 جنيه، ومكافأة 30,000 جنيه من ممدوح عباس".

في خضم الأزمة، حاول زميله أحمد سيد "زيزو" مساعدته، ويروي عبدالحق: "زيزو كلملي حد في نادي الداخلية وجابلي عرض من هناك، وقالي متقولش أن أنا اللي جايبلك العرض عشان تكبر عبد الواحد السيد ويساعدك". ولكن، وفقاً لرواية عبدالحق، لم تكتمل الصفقة، حيث اتهم عبد الواحد السيد بتجاهل اتصالات مدير التعاقدات بنادي الداخلية، مبرراً ذلك بأنه يسعى أولاً لإعارة لاعبين أجانب مثل نداي أو سامسون لتخفيض النفقات.

ووصلت الأزمة إلى ذروتها، حسب شهادته، مع استبعاده من معسكر الفريق في الإمارات. وبعد رحيل أوسوريو وتولي معتمد جمال المسؤولية، سأله عن السفر فأجابه بأن الإدارة قد تسفر لاعبين أصغر سناً، ليرد عبدالحق: "قلت له يا كابتن ما أنا صغير برضه، أنا عندي 22 سنة، بس للأسف خلصوا عليا".

وأثناء وجود الفريق بالإمارات، تلقى اللاعب مكالمة من عبد الواحد السيد يطلب منه النظر في عرض الداخلية مجدداً، وهو ما اعتبره اللاعب محاولة متأخرة وغير جادة، قائلاً: "قلت له أشوف إيه يا كابتن، أنا ميسي؟ الناس مش هتقعد تستناني. والله العظيم يا كابتن أنا مش مسامحك".

ويكشف عبدالحق عن محاولة أخيرة اعتبرها "لتدميره"، حين عرض عليه عبد الواحد السيد الانتقال للترسانة عبر "عقد ثلاثي". ويقول: "قبل لما أمضي، حد في الترسانة قالي أنت لو مضيت العقد الثلاثي يبقى اتنازلت عن مستحقاتك. عبد الواحد السيد كان عايز يدمرني بعد ما ظلمني ويخلص عليا".

وعندما واجهه بمستحقاته، يروي أن رد مدير الكرة كان: "ما تحلمش بأكتر من باقي فلوس السنة اللي قعدتها"، رغم أن عقده كان يمتد لأربع سنوات. ولهذا السبب، رفض عبدالحق العقد الثلاثي، ووقع للترسانة لمدة 6 أشهر فقط، ثم تقدم بشكوى رسمية يطالب فيها بمستحقاته البالغة 2.4 مليون جنيه، مؤكداً: "أنا مش واقف قدام نادي الزمالك، أنا واقف قدام الأشخاص اللي جوا وظلموني".

وأوضح عبد الحق أن تلقى اتصالا هاتفيا قبل تقديم الشكوى، من المدير الحالي لشئون لاعبي الزمالك، والذي طالبه بعدم تقديم أي شكوى لحين حل الأمر، لكن اللاعب رفض بسبب اقتراب نهاية مدة حقه في المطالبة بالمستحاق.

واختتم كريم عبدالحق شهادته بالإشادة الدائمة بـ"زيزو"، قائلاً: "زيزو بالنسبة لي مكنش لاعب، ده كان مثلي الأعلى ودايما كان بيساعدني.. وحتى الآن يكلمني دائماً ويقولي شد حيلك أنت لاعب كويس".