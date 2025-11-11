مباريات الأمس
كأس العالم تحت 17 عاما

تشيلي

- -
14:30

كندا

كأس العالم تحت 17 عاما

أوزبكستان

- -
15:30

بنما

كأس العالم تحت 17 عاما

السعودية

- -
17:45

مالي

وصل أمس بطائرة خاصة.. محمد صلاح ينضم إلى معسكر منتخب مصر

كتب-مراسل مصراوي:

02:43 م 11/11/2025
  عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    محمد صلاح مع منتخب مصر (1)
  • عرض 9 صورة
    محمد صلاح مع منتخب مصر (3)
  • عرض 9 صورة
    محمد صلاح خلال مباراة مصر وإثيوبيا (1)
  • عرض 9 صورة
    محمد صلاح خلال مباراة مصر وإثيوبيا
  • عرض 9 صورة
    محمد صلاح من معسكر منتخب مصر
  • عرض 9 صورة
    محمد صلاح وحسام حسن من معسكر منتخب مصر
  • عرض 9 صورة
    محمد صلاح ينضم لمعسكر منتخب مصر
  • عرض 9 صورة
    محمد صلاح في معسكر منتخب مصر

انتظم محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، في معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن.

وقال مصدر مقرب لمصراوي: "محمد صلاح وصل إلى دبي أمس، بطائرة خاصة وفرها نادي ليفربول، عقب مباراة مانشستر سيتي، وانضم إلى معسكر منتخب مصر اليوم".

ويواجه منتخب مصر نظيره أوزبكستان وديًا، يوم 14 نوفمبر الحالي، على أن يواجه الفائز من اللقاء، الفائز الآخر من مباراة كاب فيردي وإيران، يوم 18 من نفس الشهر.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2025، البطولة المقامة في المغرب، خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 حتى 18 يناير 2026.

محمد صلاح منتخب مصر حسام حسن محمد صلاح يصل منتخب مصر

