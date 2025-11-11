وصل أمس بطائرة خاصة.. محمد صلاح ينضم إلى معسكر منتخب مصر

بعد غياب 653 يوما.. أحمد الشناوي بالقميص رقم 1 مع منتخب مصر من جديد

انتظم محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، في معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن.

وقال مصدر مقرب لمصراوي: "محمد صلاح وصل إلى دبي أمس، بطائرة خاصة وفرها نادي ليفربول، عقب مباراة مانشستر سيتي، وانضم إلى معسكر منتخب مصر اليوم".

ويواجه منتخب مصر نظيره أوزبكستان وديًا، يوم 14 نوفمبر الحالي، على أن يواجه الفائز من اللقاء، الفائز الآخر من مباراة كاب فيردي وإيران، يوم 18 من نفس الشهر.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2025، البطولة المقامة في المغرب، خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 حتى 18 يناير 2026.

