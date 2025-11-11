بعد غياب 653 يوما.. أحمد الشناوي بالقميص رقم 1 مع منتخب مصر من جديد

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب بقيادة الكابتن حلمي طولان، استدعاء الثلاثي رجب نبيل وكريم الدبيس من نادي سيراميكا كليوباترا، وحسام حسن من نادي مودرن سبورت ، للانضمام إلى معسكر المنتخب المقام حاليًا، ويأتي ذلك بدلًا من لاعبي نادي بيراميدز.

وكان حلمي طولان قرر ضم رباعي بيراميدز، محمود جاد وأحمد سامي وأحمد عاطف قطة ومروان حمدي، لقائمة المنتخب الثاني قبل أن يتراجع عن ضمهما، بسبب رفض الأخير ترك لاعبيه ردا على رفض الرابطة تأجيل مباراته أمام كهرباء الإسماعيلية في الدوري المصري.

ويستعد المنتخب المصري لخوض مباراتين وديتين أمام نظيره الجزائري يومي 14 و17 نوفمبر الجاري، ضمن برنامج الإعداد للمشاركة في بطولة كأس العرب المقرر إقامتها في قطر خلال شهر ديسمبر المقبل.