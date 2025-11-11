بعد غياب 653 يوما.. أحمد الشناوي بالقميص رقم 1 مع منتخب مصر من جديد

وصل أمس بطائرة خاصة.. محمد صلاح ينضم إلى معسكر منتخب مصر

كاف يحدد أول مباراتين لبيراميدز في مجموعات دوري الأبطال

وجه الإعلامي أحمد حسام ميدو، رسالة إلى لاعبي الزمالك عقب خسارة الفريق لقب كأس السوبر المصري أمام الأهلي بهدفين دون رد.

وقال ميدو خلال تصريحاته في برنامجه “أوضة اللبس: "الزمالك خسر بطولة، لكن المنافسة مازالت قائمة على ثلاث بطولات مهمة".

وأضاف: "مينفعش المشروع يتهد، جمهور الزمالك ينتظر إصلاح المسار، ورد فعله هيكون قوي جدًا لو شاف مكابرة أو عدم تصحيح للأخطاء".

وتابع: "الفريق محتاج رجل فني صاحب قرار حقيقي في الأمور الفنية، لأن الزمالك مدعوم تمامًا من جماهيره ورموزه".

واختتم ميدو تصريحاته قائلًا: “الزمالك تعاقد مع لاعبين غلط، لأن مفيش متخصص بيحسم الأمور الفنية داخل النادي".

وحسم الأهلي قمة نهائي السوبر المصري بثنائية في الزمالك ، سجلها أشرف بن شرقي ومروان عطية ليتوج الأحمر بالسوبر المحلي للمرة السادسة عشرة في تاريخه.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية لمدة ثلاثة أيام، عقب العودة من الإمارات.