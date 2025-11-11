مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما

أوزبكستان

- -
15:30

بنما

كأس العالم تحت 17 عاما

أوغندا

- -
14:30

فرنسا

كأس العالم تحت 17 عاما

تشيلي

- -
14:30

كندا

جميع المباريات

إعلان

"تعاقدنا مع لاعبين غلط".. ميدو يوجه رسالة قوية للزمالك بعد خسارة السوبر

كتب : محمد خيري

12:37 م 11/11/2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    الأهلي والزمالك
  • عرض 13 صورة
    الأهلي والزمالك
  • عرض 13 صورة
    الأهلي والزمالك
  • عرض 13 صورة
    الأهلي والزمالك
  • عرض 13 صورة
    الأهلي والزمالك
  • عرض 13 صورة
    الأهلي والزمالك
  • عرض 13 صورة
    فريق الزمالك
  • عرض 13 صورة
    مران الزمالك (3) (1)
  • عرض 13 صورة
    مران الزمالك (5) (1)
  • عرض 13 صورة
    مران الزمالك (4) (1)
  • عرض 13 صورة
    مران الزمالك (1) (1)
  • عرض 13 صورة
    مران الزمالك (2) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وجه الإعلامي أحمد حسام ميدو، رسالة إلى لاعبي الزمالك عقب خسارة الفريق لقب كأس السوبر المصري أمام الأهلي بهدفين دون رد.

وقال ميدو خلال تصريحاته في برنامجه “أوضة اللبس: "الزمالك خسر بطولة، لكن المنافسة مازالت قائمة على ثلاث بطولات مهمة".

وأضاف: "مينفعش المشروع يتهد، جمهور الزمالك ينتظر إصلاح المسار، ورد فعله هيكون قوي جدًا لو شاف مكابرة أو عدم تصحيح للأخطاء".

وتابع: "الفريق محتاج رجل فني صاحب قرار حقيقي في الأمور الفنية، لأن الزمالك مدعوم تمامًا من جماهيره ورموزه".

واختتم ميدو تصريحاته قائلًا: “الزمالك تعاقد مع لاعبين غلط، لأن مفيش متخصص بيحسم الأمور الفنية داخل النادي".

وحسم الأهلي قمة نهائي السوبر المصري بثنائية في الزمالك ، سجلها أشرف بن شرقي ومروان عطية ليتوج الأحمر بالسوبر المحلي للمرة السادسة عشرة في تاريخه.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية لمدة ثلاثة أيام، عقب العودة من الإمارات.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك ميدو أخبار الزمالك نادي الزمالك لاعبو الزمالك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

انهيار شيماء سعيد في جنازة زوجها إسماعيل الليثي (صور)
السعودية: منصة للترحيل الذاتي لمخالفي الإقامة دون تدخل الجوازات (فيديو)
أسرة صاحب واقعة تلاوة القرآن بالمتحف الكبير تكشف تفاصيل الواقعة
تغير حاد وتحذير.. تعرف على طقس الأيام المقبلة