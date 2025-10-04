لماذا استبعد بارون أوشينج عن قائمة الزمالك أمام غزل المحلة؟

كتب - نهى خورشيد

شهدت قائمة الزمالك لمواجهة غزل المحلة، في الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز على استاد هيئة قناة السويس، تعديلاً في اللحظات الأخيرة بعدما تم استبعاد الظهير الكيني بارون أوشينج من القائمة النهائية.

وجاء استبعاد بارون أوشينج بسبب لوائح اتحاد الكرة التي تنص على أحقية كل نادٍ في قيد 6 لاعبين أجانب فقط ضمن قائمة المباراة، مع السماح بمشاركة 5 منهم بحد أقصى داخل أرض الملعب في نفس الوقت.

قائمة الزمالك النهائية تضمنت بالفعل 6 أجانب وهم "بينتايك، بيزيرا، معالي، سيف الدين الجزيري، بانزا، ومصدق"، وبالتالي فإن إضافة أوشينج كانت سترفع العدد إلى 7 لاعبين أجانب، وهو ما يعد مخالفة صريحة للوائح كان من الممكن أن تكلف الزمالك خصم نقاط المباراة لصالح غزل المحلة.

يُذكر أن اللقاء يشهد في اللحظة الحالية تعادل الفريقين بهدف لمثله، إذ تقدم الزمالك أولاً عبر أحمد ربيع في الدقيقة 39، قبل أن يعادل محمود صلاح النتيجة للمحلة في الدقيقة 65.