مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الزمالك

1 1
17:00

غزل المحلة

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
20:00

الأهلي

كأس العالم تحت 20 عاما

مصر - شباب

2 1
02:00

تشيلي - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

نيوزيلندا - شباب

0 3
02:00

اليابان - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

المكسيك - شباب

- -
23:00

المغرب - الشباب

الدوري الإنجليزي

أرسنال

2 0
17:00

وست هام يونايتد

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

1 0
19:30

ليفربول

جميع المباريات

إعلان

لماذا استبعد بارون أوشينج عن قائمة الزمالك أمام غزل المحلة؟

كتب : نهي خورشيد

06:53 م 04/10/2025

بارون أوشينج

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب - نهى خورشيد

شهدت قائمة الزمالك لمواجهة غزل المحلة، في الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز على استاد هيئة قناة السويس، تعديلاً في اللحظات الأخيرة بعدما تم استبعاد الظهير الكيني بارون أوشينج من القائمة النهائية.

وجاء استبعاد بارون أوشينج بسبب لوائح اتحاد الكرة التي تنص على أحقية كل نادٍ في قيد 6 لاعبين أجانب فقط ضمن قائمة المباراة، مع السماح بمشاركة 5 منهم بحد أقصى داخل أرض الملعب في نفس الوقت.

قائمة الزمالك النهائية تضمنت بالفعل 6 أجانب وهم "بينتايك، بيزيرا، معالي، سيف الدين الجزيري، بانزا، ومصدق"، وبالتالي فإن إضافة أوشينج كانت سترفع العدد إلى 7 لاعبين أجانب، وهو ما يعد مخالفة صريحة للوائح كان من الممكن أن تكلف الزمالك خصم نقاط المباراة لصالح غزل المحلة.

يُذكر أن اللقاء يشهد في اللحظة الحالية تعادل الفريقين بهدف لمثله، إذ تقدم الزمالك أولاً عبر أحمد ربيع في الدقيقة 39، قبل أن يعادل محمود صلاح النتيجة للمحلة في الدقيقة 65.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أوشينج الزمالك أخبار الزمالك الزمالك اليوم الزمالك وغزل المحلة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مصدر أمني: وفدا حماس وإسرائيل سيصلان إلى القاهرة خلال يومين لبحث ملف الأسرى
مواعيد انتخابات النواب 2025.. جدول كامل من الترشح للتصويت والإعادة | مستند