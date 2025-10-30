"هدف مشكوك فيه و16 دقيقة وقت ضائع".. تعليق ناري من الغندور على اعتراض الأهلي

أعلنت شبكة قنوات أون سبورت، نقل مباراة بيراميدز والتأمين الأثيوبي، مساء اليوم، في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

وتعادل بيراميدز مع التأمين الأثيوبي، بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما في ذهاب دور الـ32 من دوري الأبطال، ويحتاج الأول لانتهاء المباراة بالتعادل السلبي على الأقل، للتأهل إلى دور المجموعات.

موعد مباراة بيراميدز والتأمين الأثيوبي

تقام مباراة بيراميدز والتأمين الأثيوبي، في السابعة مساء اليوم الخميس، على ستاد الدفاع الجوي، في إطار منافسات إياب دور الـ32 من دوري أبطال افريقيا.

قناة مجانية تنقل مباراة بيراميدز والتأمين الأثيوبي

تنقل مباراة بيراميدز والتأمين الأثيوبي على قناة أون سبورت 2، ويضم الاستديو التحليلي للمباراة كل من، عبد الظاهر السقا وعماد متعب، ويعلق مؤمن حسن على مجريات اللقاء.

