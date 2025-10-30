علق الإعلامي أحمد شوبير، على تراجع مستوى الفريق الأول للنادي الأهلي، وتذبذب خط الدفاع، وظهور لاعب الفريق محمد مجدي أفشة بشكل سيء.

قال "شوبير"، في برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "أفشة صعبان عليا، امبارح نزل الملعب ومبانش في مستواه المعروف، واضح إنه بعيد عن فورمته بقاله فترة".

وأضاف: "بس إن شاء الله يرجع خطوة بخطوة، ويا ريت الناس تدي له مساحة وتخف الضغط عليه شوية".

وأكمل: "فيه مخاوف داخل النادي الأهلي من الإرهاق والإصابات قبل سفر بعثة الفريق الأحمر للإمارات لخوض بطولة كأس السوبر، خاصة وأن الفريق سيسافر عقب لقاء المصري البورسعيدي".

واختتم تصريحاته: "الأهلي خلال 11 مباراة خاضها في مسابقة الدوري الممتاز، استقبلت شباكه 13 هدفًا، هذا العدد من الأهداف كبير للغاية، الأمر الذي يجعله ضمن أسوأ دفاعات في أندية الدوري، تقريبا الـ 13 هدف دول كان يستقبلهم الأحمر في موسمين".