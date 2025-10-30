مباريات الأمس
الدوري المصري

البنك الاهلي

- -
20:00

الزمالك

دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز

- -
19:00

التأمين الإثيوبي

الدوري الإيطالي

بيزا كالتشيو

- -
22:45

لاتسيو

جميع المباريات

عودة بيزيرا وتغيير اضطراري.. التشكيل المتوقع للزمالك أمام البنك الأهلي

كتب : محمد خيري

01:07 م 30/10/2025

فريق الزمالك

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لنادي الزمالك، بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، على تشكيل الأبيض لمواجهة البنك الأهلي، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الزمالك أمام البنك الأهلي في الثامنة مساء اليوم الخميس ، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الثانية عشر للدوري المصري.

وخاض الزمالك المران الأخير أمس على ملعب الكلية الحربية، ومنح فيريرا اللاعبين التعليمات الأخيرة قبل المباراة الهامة أمام البنك الأهلي.

وشارك في المران الأخير جميع اللاعبين، باستثناء الفلسطيني أدم كايد وأحمد شريف، الذين يخوضون تدريبات تأهيلية بعد تعرضهم للإصابة في الفترة الماضية.

ووضع المدير الفني البلجيكي اللمسات النهائية على خطة المباراة، ووضح تغيير اضطراري في الجانب الهجومي نظرا للغيابات التي يعاني منها الفريق.

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

الدفاع: محمود بنتايك - حسام عبد المجيد - محمود الونش أو محمد إسماعيل - عمر جابر.

الوسط: عبدالله السعيد - نبيل عماد دونجا - ناصر ماهر.

الهجوم: خوان بيزيرا - عدي الدباغ - شيكو بانزا.

