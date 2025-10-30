عقد المهندس ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز جلسة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق التدريب الأخير استعدادا لمواجهة التأمين الأثيوبي في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف بيراميدز نظيره الأثيوبي في السابعة من مساء الخميس على استاد الدفاع الجوي في مباراة الذهاب بعدما انتهت مواجهة الذهاب بالتعادل بهدف لكل فريق.

وطالب رئيس بيراميدز اللاعبين بضرورة التركيز في مباراة اليوم أمام الفريق الأثيوبي، والفوز في لقاء الإياب والعبور لدور المجموعات كبطل للقارة السمراء، مشددا على أن بيراميدز هو بطل أفريقيا ولابد أن يتعامل مع جميع مبارياته بهذا المنطلق ويلعب كبطل أفريقيا ويظهر قدراته في كل وقت ويجب أن يبذل الفريق أقصى ما لديهم من جهد في أي مواجهة يخوضها مهما كان المنافس فيها، مذكرا اللاعبين بأن الفريق المنافس بطل للدوري الأثيوبي ويجب التعامل معه بذات المنطلق ولا يجب أبدا الاستهانة به واللعب بكل قوة وتركيز.

أشار إلى ثقته الكبيرة في اللاعبين والمجموعة مؤكدا أن بيراميدز وهو على ثقة الكبيرة بهم أمام أي منافس في القارة أو خارجها في مختلف البطولات، من أجل الاستمرار في تثبيت مكانة بيراميدز في القارة السمراء والتي لا يجب أن ينزل عنها يوما ويستمر في حصد البطولات محليا وقاريا.