مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

البنك الاهلي

- -
20:00

الزمالك

دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز

- -
19:00

التأمين الإثيوبي

الدوري الإيطالي

بيزا كالتشيو

- -
22:45

لاتسيو

جميع المباريات

إعلان

"لازم تعرفوا إحنا أبطال أفريقيا".. جلسة عاصفة للاعبي بيراميدز قبل مواجهة التأمين الأثيوبي

كتب : محمد خيري

10:17 ص 30/10/2025

فريق بيراميدز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

عقد المهندس ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز جلسة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق التدريب الأخير استعدادا لمواجهة التأمين الأثيوبي في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف بيراميدز نظيره الأثيوبي في السابعة من مساء الخميس على استاد الدفاع الجوي في مباراة الذهاب بعدما انتهت مواجهة الذهاب بالتعادل بهدف لكل فريق.

وطالب رئيس بيراميدز اللاعبين بضرورة التركيز في مباراة اليوم أمام الفريق الأثيوبي، والفوز في لقاء الإياب والعبور لدور المجموعات كبطل للقارة السمراء، مشددا على أن بيراميدز هو بطل أفريقيا ولابد أن يتعامل مع جميع مبارياته بهذا المنطلق ويلعب كبطل أفريقيا ويظهر قدراته في كل وقت ويجب أن يبذل الفريق أقصى ما لديهم من جهد في أي مواجهة يخوضها مهما كان المنافس فيها، مذكرا اللاعبين بأن الفريق المنافس بطل للدوري الأثيوبي ويجب التعامل معه بذات المنطلق ولا يجب أبدا الاستهانة به واللعب بكل قوة وتركيز.

أشار إلى ثقته الكبيرة في اللاعبين والمجموعة مؤكدا أن بيراميدز وهو على ثقة الكبيرة بهم أمام أي منافس في القارة أو خارجها في مختلف البطولات، من أجل الاستمرار في تثبيت مكانة بيراميدز في القارة السمراء والتي لا يجب أن ينزل عنها يوما ويستمر في حصد البطولات محليا وقاريا.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بيراميدز ممدوح عيد التأمين الأثيوبي دوري أبطال أفريقيا مباراة بيراميدز والتأمين الأثيوبي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

بعد خفض الفيدرالي.. الذهب اليوم في مصر يخسر 95 جنيها ببداية تعاملات الخميس
قبل افتتاحه.. تعرف على مراكز ترميم المتحف المصري الكبير