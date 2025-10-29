مباريات الأمس
تسهيلات جديدة من النادي الأهلي لأعضائه قبل الانتخابات.. التفاصيل كاملة

كتب : محمد خيري

04:24 م 29/10/2025

النادي الأهلي

أعلنت إدارة النادي عن قيامها بالتنسيق الكامل مع الإدارة العامة لمرور القاهرة؛ استعدادًا لانتخابات الأهلي المقرر لها بعد غد الجمعة، وذلك لضمان عدم وجود أي تكدس بالمنطقة المحيطة بالنادي، والعمل على راحة الأعضاء وتيسير دخولهم وخروجهم من مقر الجزيرة أثناء حضورهم للمشاركة في الانتخابات.

يتضمن التنسيق وضع خطة مرورية شاملة لتنظيم حركة السيارات في الشوارع المؤدية إلى النادي، وتوفير أماكن مناسبة لانتظارها، مع تواجد أمني مكثف لتسهيل الحركة وضمان الانسيابية التامة طوال اليوم.

تأتي تلك الإجراءات بجانب قيام ادارة النادى باستئجار جراجات «حي غرب» والمعلمين، وجراج عمر مكرم.. وذلك لاستيعاب سيارات الأعضاء بالمجان وعدم مواجهتهم لأي معوقات أثناء عملية الحضور.

