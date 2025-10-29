مأذون معدوم الضمير ومجامل للأهلي.. المنشور المتسبب في الحكم بحبس ميدو

كشف أحمد العدوي محامي الحكم محمود البنا، تفاصيل الحكم الصادر لموكله، ضد أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق، بتهمة السب والقذف.

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، بحبس أحمد حسام "ميدو" لاعب الزمالك السابق، لمدة شهر، وتغريمه 20 ألف جنيه، وإلزامه بدفع تعويض مدني مؤقت قدره 10 آلاف جنيه، في اتهامه بسبّ وقذف والتشهير بالحكم الدولي محمود البنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال أحمد العدوي محامي الحكم محمود البنا، في تصريح خاص لمصراوي، إن حكم الحبس ضد ميدو، بسبب منشورين، عقب مباراتي الأهلي وزد والأهلي وبيراميدز.

سبب الحكم بحبس ميدو

الواقعة الأولى

انتقد أحمد حسام ميدو محمود البنا، بعد مباراة الأهلي وزد في نوفمبر الماضي 2024، والتي انتهت بفوز الأحمر بهدف نظيف، وكتب ميدو عبر حسابه الرسمي بموقع "إكس": "واحدة من أهم شروط تعيين أي مأذون شرعي بأن يكون حسن السمعة، أول مرة أشوف مأذون معدوم الضمير. تسريب محادثة الحكام من غرفة الـ VAR فيه تعمد لإظهار النظام الكروي في مصر بأنه نظام هش وفاسد وبكل صراحة كنت أتوقع من اتحاد الكرة المصري بأن يدافع عن حكامه بشراسة".

وأضاف: "التسريب ليس فيه ما يدين الحكام، وبأن يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد من أذاع الفيديو بدلا من أن يقيل لجنة الحكام ويسلمهم تسليم أهالي للجمهور وللنيابة العامة، لو استمر رتم التصعيد في الدوري المصري بهذا الشكل دون تدخل الكبار فأتوقع بالا ينتهي هذا الموسم على خير وأتمنى طبعا إني أكون مخطئ، تعري الحكام وتسيب اللجان الإلكترونية وبعض المنابر الإعلامية تنهش فيهم بهذا الشكل دون حماية فتوقع ان في يوم هييجي الحكام هترفض تحكم فيه الماتشات الكبيرة".

الواقعة الثانية

جاءت الواقعة الثانية التي أشار إليها أحمد العدوي، عقب مباراة الأهلي وبيراميدز التي جمعتهما في يناير الماضي وحول فيها الأحمر تأخره بهدفين لتعادل في دقيقتين.

وكتب ميدو عبر "إكس": "فضيحة تحكيمية جديدة وللأسف أصبحت معتادة لصالح فريق واحد والمستفيد هو النادي الأهلي فقط، إسناد المباراة لحكم تحوم حوله الشبهات ومجامل دائم للأهلي هو تحدي كبير لجميع الأندية المصرية وليس تحدي لبيراميدز فقط، اللي بيحصل السنة دي كشف المستور واللغة السائدة بقت هو كده اللي مش عاجبه يخبط دماغه في الحيط".

فضيحة تحكيمية جديدة وللأسف أصبحت معتادة لصالح فريق واحد والمستفيد هو النادي الأهلي فقط!! إسناد المباراة لحكم تحوم حوله الشبهات ومجامل دائم للأهلي هو تحدي كبير لجميع الأندية المصرية وليس تحدي ل #بيراميدز فقط.. اللي بيحصل السنه دي كشف المستور واللغة السائدة بقت هو كده اللي مش… — Mido (@midoahm) January 26, 2025

وأضاف: "مبروك على المسؤولين نجحتوا ببراعة في أنكم تضحكوا الناس علينا وإنكم تخلو جيل جديد معظمه لا يتابع الدوري المصري من الأساس لمعرفتهم بكم المجاملات الفجة وظلم جميع الفرق لصالح فريق واحد فقط، ألف مبروك".