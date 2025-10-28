"ولا راح قابله أصلا".. إعلامي يكشف مفاجأة حول استقالة حسين لبيب

كشف الإعلامي مهيب عبدالهادي، حقيقة استقالة حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، من منصبه، وتسليمها للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

قال مهيب خلال برنامجه عبر قناة "إم بي سي مصر 1": "أتردد أن كابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك امبارح قدم استقالته من إدارة نادي الزمالك وإنه راح قابل وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي".

وأضاف: "الكلام ده محصلش .. لا كابتن حسين لبيب قدم استقالته ولا كابتن حسين لبيب راح قابل سيادة الوزير اصلا".

وأكمل: "وزير الشباب والرياضة نفى عقد أي جلسات أو تقديم كابتن حسين باستقالته وكابتن حسين لبيب كمان نفى الكلام ده".

واختتم تصريحاته: "كابتن حسين باقي في مكانه وربنا يقويه ويكمل مسيرته مع نادي الزمالك".

