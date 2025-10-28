مباريات الأمس
"ولا راح قابله أصلا".. إعلامي يكشف مفاجأة حول استقالة حسين لبيب

كتب : محمد خيري

01:38 م 28/10/2025

حسين لبيب

كشف الإعلامي مهيب عبدالهادي، حقيقة استقالة حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، من منصبه، وتسليمها للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

قال مهيب خلال برنامجه عبر قناة "إم بي سي مصر 1": "أتردد أن كابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك امبارح قدم استقالته من إدارة نادي الزمالك وإنه راح قابل وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي".

وأضاف: "الكلام ده محصلش .. لا كابتن حسين لبيب قدم استقالته ولا كابتن حسين لبيب راح قابل سيادة الوزير اصلا".

وأكمل: "وزير الشباب والرياضة نفى عقد أي جلسات أو تقديم كابتن حسين باستقالته وكابتن حسين لبيب كمان نفى الكلام ده".

واختتم تصريحاته: "كابتن حسين باقي في مكانه وربنا يقويه ويكمل مسيرته مع نادي الزمالك".

اقرأ أيضا:

مدرب ويجان السابق يروي موقفًا طريفا مع عمرو زكي: "كان مجنونًا كالحصان"

"لم يتواصلوا معنا".. إيهاب الكومي يكشف تفاصيل أزمة سفر دونجا مع الزمالك

"لاستفزاز الزمالك؟".. عضو مجلس إدارة الأهلي يكشف كواليس ضم زيزو

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حسين لبيب مهيب عبدالهادي نادي الزمالك الدكتور أشرف صبحي

