أعلن البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن قائمة الأبيض استعداداً لمواجهة ديكيداها الصومالي، المقرر إقامتها في السادسة مساء غدٍ الجمعة على ستاد السلام، ضمن إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وضمت قائمة الفريق 23 لاعباً على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد صبحي – محمد عواد – محمود الشناوي.

في خط الدفاع: عمر جابر – بارون أوشينج – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – أحمد فتوح – محمود بنتايج.

في خط الوسط: محمد السيد – سيف جعفر – عبد الله السعيد – ناصر ماهر – أحمد حمدي – عبد الحميد معالي – أحمد شريف – شيكو بانزا – خوان بيزيرا.

في خط الهجوم: عدي الدباغ – سيف الجزيري – عمرو ناصر.

يذكر أن الفارس الأبيض حقق فوزاً كبيراً على نظيره ديكيداها بسداسية نظيفة في مباراة الذهاب التى أقيمت على استاد القاهرة الدولي.

