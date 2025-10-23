حلمي طولان وجهازه المعاون يزور بيراميدز.. ما السبب؟

قام حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر الثاني المشارك في بطولة كأس العرب على زيارة المسئولين بنادي بيراميدز من أجل التنسيق قبل البطولة التي تنطلق في الأول من ديسمبر المقبل بالدوحة.

ويرتبط فريق بيراميدز في الوقت نفسه من بطولة كأس العرب بمباراة بالدوحة يوم 13 ديسمبر، ضمن منافسات كأس العالم للأندية الانتركونتننتال.

ومن المنتظر أن يلتقي بيراميدز مع الفائز بديربي الأمريكتين الذي يتحدد يوم 10 من الشهر نفسه، ويأمل الفريق التأهل منها لملاقاة باريس سان جيرمان في المباراة النهائية المحدد لها يوم 17.

وضم الوفد حلمي طولان وأحمد حسن مدير المنتخب وأيمن حافظ المدير الإداري في حضور ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لـ بيراميدز وهاني سعيد المدير الرياضي والمدرب الكرواتي بروشيتش المدير الفني لـ بيراميدز.

ومن جانبه أكد حلمي طولان علي دعم المنتخب للأندية المصرية في كافة البطولات القارية والدولية وأشاد بحفاوة الاستقبال وتفهم مسئولي بيراميدز بأهمية التنسيق بما لايضر بمسيرة النادي أو مسيرة المنتخب في كأس العرب.

وقدم المدير الفني للمنتخب المشارك في كأس العرب التهنئة لمسئولي بيراميدز على التطور الهائل الذي حدث بالفريق وحصده بطولة افريقيا ثم السوبر الأفريقي مؤكدا ان تلك الانتصارات تضاف إلى رصيد الكرة المصرية.

ومن جانبه أكد الكابتن أحمد حسن مدير الفريق علي شكره وتقديره لمسؤولي بيراميدز على حسن الاستقبال والتفاهم الكامل على مصلحة النادي والمنتخب في آن واحد.

