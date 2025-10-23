أكد باسم مرسي، نجم الزمالك السابق، أن النادي الأبيض يعاني من الأزمات المالية، وهي ما تجعله بعيد تماما عن منافسة ناديي الأهلي وبيراميدز.

قال "مرسي" في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "إم بي سي مصر 1": "أشرف بن شرقي وزيزو، لوحدهم بياخدوا كام؟ ميزانية المنافس 8 مليار واحنا كام مليون وعندنا ديون ومحدش بيقف جنبك".

وأضاف: "هتقولي وانا مالي؟ هقولك وانا مالي برضوا أنا كل ما اقف على رجلي مجلس الزمالك يتحل ويتصدرله أزمات ليه".

وأوضح: "الأهلي لما طلع قرار ليه بحل مجلسه .. الوزير نفسه هو اللي مشي والمجلس رجع تاني، وطلع ليك نادي ثالث معاه فلوس بس زي بيراميدز.. يبقى في المنافسة".

وتابع: "هو الزمالك اللي بيحل مجلسه كل شويه لما يقف على رجله ويناطح الأهلي وياخد منه بطوله بشكل مباشر".

وأوضح: "يحصلك أزمات مالية ولعيبتك تمشي تروح المنافس اللي متوفرله كل الامور المالية والدعم.. لان محدش بيدعمك زي المنافس

وأردف: "هو دلوقتي علشان بيراميدز معاه فلوس بس خد مكان مين؟ خد مكان الأهلي اللي متوفرله كل حاجه .. بيراميدز خد افريقيا وخد السوبر الافريقي والانتر كونتيننتال اللي كان الأهلي بياخدهم".

وشدد: "بيراميدز أفضل نادي في مصر حالياً علشان متوفرله الفلوس قدر يتفوق على الأهلي اللي متوفرله كل حاجة".

واختتم تصريحاته: "الزمالك محدش بيساعده إنه يبقى معاه فلوس وكل ما بيجي يقف على رجله ويكسب بطولات ويبدأ يستقر تتصدرله أزمة جديدة".