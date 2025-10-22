مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

آ. فرانكفورت

- -
22:00

ليفربول

دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونيخ

- -
22:00

كلوب بروج

دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد

- -
22:00

يوفنتوس

جميع المباريات

إعلان

"إلى من يتساءلون".. بشرى سارة من ممدوح عباس لجماهير الزمالك بشأن أرض أكتوبر

كتب : محمد خيري

03:09 م 22/10/2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    ممدوح عباس
  • عرض 8 صورة
    ممدوح عباس 1
  • عرض 8 صورة
    ممدوح عباس
  • عرض 8 صورة
    ممدوح عباس وحسن حمدي
  • عرض 8 صورة
    حسن حمدي في زيارة الزمالك برئاسة ممدوح عباس
  • عرض 8 صورة
    ممدوح عباس
  • عرض 8 صورة
    ممدوح عباس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

زف ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، بشرى سارة إلى الجماهير البيضاء، حول إعادة أرض أكتوبر مرة أخرى، في الفترة المقبلة.

وكتب ممدوح عباس عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس": "إلى من يتساءلون هل هذه التغريدة تعني أرض أكتوبر؟.. أقول لهم لا وسيستعيد نادي الزمالك أرض أكتوبر".

وقبلها كتب ممدوح عباس عبر حسابه: ""دمي و دموعي وابتساماتي .. ‏اتحدث عن نادي الزمالك".

وتعتبر أزمة أرض نادي الزمالك بمدينة السادس من أكتوبر من أبرز القضايا على الساحة الرياضية في الاونة الأخيرة، بعد تطورات متتالية بدأت بقرار سحب الأرض ووصلت إلى مجلس الوزراء، في محاولة من النادي للحفاظ على حقه في الأرض المخصصة لفرعه الجديد.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ممودح عباس الزمالك نادي الزمالك أخبار الزمالك أرض الزمالك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. الأهلي ضد الاتحاد السكندري
مدبولي يحذر: زيادة البنزين "مش مبرر" لرفع الأسعار
البترول: اكتشافات جديدة تضيف 5 آلاف برميل و42 مليون قدم غاز يوميًا
قبل افتتاح المتحف المصري الكبير.. هذه الفئات يحق لها دخول المتحف مجانا