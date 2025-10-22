زف ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، بشرى سارة إلى الجماهير البيضاء، حول إعادة أرض أكتوبر مرة أخرى، في الفترة المقبلة.

وكتب ممدوح عباس عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس": "إلى من يتساءلون هل هذه التغريدة تعني أرض أكتوبر؟.. أقول لهم لا وسيستعيد نادي الزمالك أرض أكتوبر".

وقبلها كتب ممدوح عباس عبر حسابه: ""دمي و دموعي وابتساماتي .. ‏اتحدث عن نادي الزمالك".

وتعتبر أزمة أرض نادي الزمالك بمدينة السادس من أكتوبر من أبرز القضايا على الساحة الرياضية في الاونة الأخيرة، بعد تطورات متتالية بدأت بقرار سحب الأرض ووصلت إلى مجلس الوزراء، في محاولة من النادي للحفاظ على حقه في الأرض المخصصة لفرعه الجديد.