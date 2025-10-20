

تحدث نصر أبو الحسن، رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي المستبعد، عن قرار أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قرارًا بوقف واستبعاد مجلس إدارة النادي الإسماعيلي والمدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي بالنادي، وإحالتهم جميعًا إلى النيابة العامة للتحقيق في المخالفات التي تم رصدها من خلال أعمال الفحص والتفتيش المالي والإداري على شؤون النادي.

وقال أبو الحسن خلال مداخلة ببرنامج "على مسؤوليتي" بقناة صدى البلد مساء اليوم الإثنين:"قرار الوزير بدون أي مقدمات ولم أتلق أي إخطار رسمي حتى الآن والله ما أعرف ولا حد بلغني، وإحنا قرأنا القرار على المواقع، وأنا لسه سايب النادي من شوية وبمارس شغلي عادي".

وأشار إلى أن مجلس الإدارة تسلم نادي الإسماعيلي وهو موقوف القيد، وعليه مديونيات تبلغ 9 ملايين دولار، بالإضافة إلى 5 ملايين جنيه مستحقات لشركة المياه، و5 ملايين أخرى للكهرباء، بجانب مستحقات مالية لعدد من اللاعبين المصريين، ومديونية لاتحاد الكرة بقيمة 36 مليون جنيه:"هناك قضايا دولية على النادي لا علاقة له بها، وأن الضرائب المفروضة على النادي تبلغ نحو 200 مليون جنيه، فضلًا عن مستحقات مالية دولية قام بسدادها بنفسه".

وأضاف:"تخلصنا من غرامات دولية بلغت 6.5 مليون دولار"، مشيرًا إلى أن الجهات المختصة قامت بالتفتيش على النادي حتى شهر يوليو الماضي ولم ترصد أي مخالفات.

وأوضح أن أحد المسؤولين في محافظة الإسماعيلية يرغب في تعيين 4 شخصيات بعينها لتشكيل "مجلس ظل" لإدارة النادي، قائلًا: "الشخص ده جالي البيت وقعد معايا وأنا موفقتش، فعشان كده نزل قرار النهارده".

وأتم أبو الحسن تصريحاته بالتنويه إلى أن مجلس الإدارة سدد مستحقات جميع اللاعبين الحاليين، مؤكدًا: "مافيش حد له فلوس عندنا، وعندي تقارير بتثبت أن النادي معلهوش أي مخالفات مالية أو إدارية، وإحنا مش متعاقدين مع لاعيبة عشان القيد موقوف".

