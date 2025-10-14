مباريات الأمس
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

نيجيريا

- -
19:00

بنين

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

جنوب أفريقيا

- -
19:00

رواندا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

السنغال

- -
22:00

موريتانيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

المغرب

- -
22:00

الكونغو برازافيل

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إسبانيا

- -
21:45

بلغاريا

تصفيات كأس العالم-آسيا

قطر

- -
20:00

الإمارات

تصفيات كأس العالم-آسيا

السعودية

- -
21:45

العراق

جميع المباريات

"معندوش أكل وعاوز يجيب والدته".. الغندور يستغيث بما يحدث مع لاعب الزمالك الأجنبي

كتب : محمد خيري

11:31 ص 14/10/2025
كشف الإعلامي خالد الغندور عن تفاصيل الأزمة التي يمر بها المغربي عبد الحميد معالي لاعب نادي الزمالك الشاب، مؤكدًا أن اللاعب يعيش حالة نفسية صعبة خلال الفترة الحالية بسبب شعوره بالغربة وابتعاده عن أسرته.

وأوضح الغندور خلال تصريحاته لبرنامج ستاد المحور أن معالي طلب من إدارة الزمالك أن تحضر والدته وابن خاله للإقامة معه في مصر، وفقًا لما هو مذكور في عقده مع النادي، حيث ينص على أن الزمالك سيتكفل بتذاكر سفرهما، إلا أن الإدارة لم ترسل التذاكر حتى الآن.

وأضاف: "محمد صبحي حارس مرمى الزمالك ساند اللاعب في أزمته، حيث أقرضه بعض المال واستضافه في منزله أكثر من مرة لتناول الطعام، واللاعب عنده مشاكل كبيرة في الأكل والسكن".

وأكمل الغندور أن النادي الأبيض يعاني من أزمة مالية كبيرة أثرت على تعاملاته مع اللاعبين، مؤكدًا أن معالي يعيش حالة من الحزن الشديد ويفكر في العودة إلى بلاده بسبب شعوره بالوحدة وغياب الدعم النفسي داخل الفريق.

