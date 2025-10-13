مباريات الأمس
جميع المباريات

حسام حسن يتحدث عن علاقته بصلاح وتحقيق إنجاز تاريخي غير مسبوق

كتب : محمد القرش

09:49 ص 13/10/2025

حسام حسن مدرب منتخب مصر

تحدث حسام حسن مدرب منتخب مصر، عن علاقته بمحمد صلاح نجم ليفربول، والخروج من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم دون فوز لأول مرة.

وقال حسام حسن في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر2": "مبروك لكل المصريين، لازم نفرح كلنا لأن ديه المرة الرابعة بس اللي بنوصل فيها لكأس العالم، وتأهلنا من مجموعة مكنتش سهلة".

وأضاف: "انهينا التصفيات من غير خسارة لأول مرة، وأيضًا لم نتعرض للخسارة حتى الآن في أمم أفريقيا، ولم يعد هناك منتخبات ضعيفة في قارة أفريقيا".

وواصل: "منتخب مصر ضمن المرشحين للفوز بكأس أمم افريقيا، بجانب كوت ديفوار حامل اللقب، والمغرب رابع العالم وصاحب الأرض، وكمان هيبقى فيه منافسة قوية من تونس والجزائر".

وزاد: "كان يهني الوصول لكأس العالم من أجل فرحة الجماهير والناس اللي وثقت في قدراتي، ووأشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وأتمنى مقابلته، لأنني أقدره بسبب ما يفعله لمصر".

واختتم مدرب منتخب مصر: "صلاح يعتبر أخويا الصغير وابني الكبير، البعض حاولوا الإيقاع بيننا وهو ما لم يحدث، محمد نجم عالمي وفي منتهى الأخلاق والذكاء، ويتعامل باحترافية دائما".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حسام حسن تصريحات حسام حسن منتخب مصر كأس العالم صلاح محمد صلاح صلاح وحسام حسن

فيديو قد يعجبك:



أخبار

المزيد

