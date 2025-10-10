الغندور يهدي قمصان الأهلي للجماهير في المول.. ما القصة؟

كتب - نهى خورشيد

لفت المترجم زياد محمود خلال المؤتمر التقديمي للمدير الفني الدنماركي ياس سوروب، انتباه جماهير ومحبي وعشاق القلعة الحمراء، بسبب ارتباطه السابق للكيان.

وكانت إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، أسندت المهمة الفنية إلى ياس سوروب لمدة موسمين ونصف، وذلك خلفاً للإسباني خوسيه ريبيرو.

ويعرض مصراوي في السطور التالية أبرز المعلومات عن زياد محمود مترجم سوروب

حاصل على دكتوراه في الترجمة ويمتلك خبرة أكاديمية ولغوية كبيرة.

من أبناء قطاع ناشئي النادي الأهلي وتدرّب تحت قيادة الكابتن أمين عرابي.

لعب في صفوف الداخلية والجونة وسجّل أول هدف رسمي في تاريخ الجونة.

اختارته لجنة التخطيط بعناية لخبرته الكروية ومعرفته بثقافة الأهلي.

يجمع بين الفهم الفني والانتماء للنادي.

