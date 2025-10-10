أول ظهور لمدرب الأهلي الجديد ياس ثورب في التتش

قدم النادي الأهلي، مدرب الجديد البلجيكي ياس ثورب، من داخل ملعب التتش، بعد انتهاء المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر النادي، لتقديمه إلى وسائل الإعلام.

ونشر الحساب الرسمي للأهلي على موقع "فيسبوك"، صورا لياس ثورب من ملعب "التتش"، وكتب: "هنا ملعب التتش".

وقال ياس ثورب في المؤتمر الصحفي: "أعلم أن النادي الأهلي لا يفكر سوى في الفوز، وهو الأمر الذي ألعب من أجلة، متشوق جدا لبداية العمل مع الأهلي، وأعلم أن لدينا مباراة بعد ثمانية أيام، وسيتواجد الجهاز المعاون بعد يومين".

