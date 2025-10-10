مباريات الأمس
كأس العالم تحت 20 عاما

المغرب - الشباب

2 1
02:00

كوريا الجنوبية - شباب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

جنوب السودان

0 5
16:00

السنغال

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

السودان

0 0
16:00

موريتانيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

سيشيل

0 7
16:00

كوت ديفوار

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ساو تومي وبرينسيبي

- -
19:00

تونس

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

زيمبابوي

- -
19:00

جنوب أفريقيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ليسوتو

- -
19:00

نيجيريا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

رواندا

- -
19:00

بنين

تصفيات كأس العالم-أوروبا

كوسوفو

- -
21:45

سلوفينيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

فرنسا

- -
21:45

إذربيجان

أول ظهور لمدرب الأهلي الجديد ياس ثورب في التتش

كتب : هند عواد

04:27 م 10/10/2025
    أول ظهور لياس ثورب في التتش (2)
    أول ظهور لياس ثورب في التتش (1)

قدم النادي الأهلي، مدرب الجديد البلجيكي ياس ثورب، من داخل ملعب التتش، بعد انتهاء المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر النادي، لتقديمه إلى وسائل الإعلام.

ونشر الحساب الرسمي للأهلي على موقع "فيسبوك"، صورا لياس ثورب من ملعب "التتش"، وكتب: "هنا ملعب التتش".

وقال ياس ثورب في المؤتمر الصحفي: "أعلم أن النادي الأهلي لا يفكر سوى في الفوز، وهو الأمر الذي ألعب من أجلة، متشوق جدا لبداية العمل مع الأهلي، وأعلم أن لدينا مباراة بعد ثمانية أيام، وسيتواجد الجهاز المعاون بعد يومين".

