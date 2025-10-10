مباريات الأمس
كأس العالم تحت 20 عاما

المغرب - الشباب

2 1
02:00

كوريا الجنوبية - شباب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

جنوب السودان

0 0
16:00

السنغال

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

السودان

0 0
16:00

موريتانيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

سيشيل

0 2
16:00

كوت ديفوار

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ساو تومي وبرينسيبي

- -
19:00

تونس

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

زيمبابوي

- -
19:00

جنوب أفريقيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ليسوتو

- -
19:00

نيجيريا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

رواندا

- -
19:00

بنين

تصفيات كأس العالم-أوروبا

كوسوفو

- -
21:45

سلوفينيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

فرنسا

- -
21:45

إذربيجان

لاعب برايتون يقترب.. انضمام ثنائي محترف لمنتخب مصر 2007

كتب : محمد القرش

03:18 م 10/10/2025

منتخب مصر 2007

انضم الثنائي جوناس الملاح لاعب برومابويكارنا السويدي وكريم حسنين لاعب BSK 1933 النمساوي، لمعسكر منتخب مصر مواليد 2007، الذي يمتد حتى السادس عشر من شهر أكتوبر الحالي.

ووجه الاتحاد المصري لكرة القدم الدعوة لأربعة لاعبين محترفين، تبعًا لاختيارات وائل رياض المدير الفني لمنتخب مصر مواليد 2007، لكن تعذر انضمام كريم أحمد لاعب فريق ليفربول الإنجليزي بسبب الإصابة، وريان أبو الناي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي بسبب ضيق الوقت.

وعملت لجنة المحترفين بالاتحاد المصري لكرة القدم على التواصل مع الرباعي، في إطار جهودها لاستقطاب المواهب المصرية بالخارج، بالتنسيق مع الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية.

كما رشحت لجنة المحترفين يونس إبراهيم لاعب فريق برايتون الإنجليزي، وأحد أبرز المواهب الصاعدة في الكرة الإنجليزية، بعد التأكد من أصوله المصرية، لدعم صفوف منتخب مصر مواليد 2007، وتم التواصل معه بالتنسيق مع وائل رياض المدير الفني تمهيداً لضمه إلى المنتخب خلال الفترة المقبلة.

ويونس إبراهيم "مواليد 2008" يلعب في مركز صانع اللعب، ويمتلك الجنسيتين الإنجليزية والأسترالية، إلى جانب أصوله المصرية، وتمكنت اللجنة من حسم ملف اللاعب، والحصول على موافقته بتمثيل منتخب مصر "مواليد 2007" خلال المرحلة المقبلة.

منتخب مصر منتخب مصر للناشئين وائل رياض وائل شيتوس منتخب مصر 2007 ليفربول باريس سان جيرمان

